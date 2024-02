Deportes Ampliar Los reyes de la Copa: los clubes que más veces han ganado la Copa del Rey lunes 12 de febrero de 2024 , 14:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

La Copa del Rey es uno de los torneos más antiguos de España. Creado en 1903, esta competición ha sido escenario de grandes encuentros, en gran parte gracias a su formato. Primero con el nombre de Copa del Ayuntamiento de Madrid y, después, Copa de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, ha visto cómo distintos equipos se han alzado con el trofeo. Estos son los clubes que la han logrado en más ocasiones.

FC Barcelona

El Barça es conocido por ser uno de los clubes que más en serio se han tomado la Copa del Rey históricamente. Con 31 títulos en su haber, una bet a principio de temporada a favor de los catalanes en la Copa suele ser una buena idea. En 1910 logró su primer título y en 2021 lo logró por última vez

Athletic Club

El Athletic Club de Bilbao lleva varios años sin lograr un triunfo ni en La Liga ni en la Copa del Rey, pero sigue ocupando un lugar especial en la historia de la Copa del Rey. Los bilbaínos han ganado 23 veces la Copa, entre ellas la primera que se celebró en 1903, además de alcanzar otras 16 finales, formando una gran rivalidad con el Barça en el torneo del KO. Sin embargo, Los Leones llevan 40 años sin ganar el trofeo, por lo que las apuestas Copa del Rey aún tienen dudas sobre las posibilidades de uno de los semifinalistas.

Real Madrid

El Real Madrid es uno de los clubes más grandes y exitosos del mundo, aunque en la Copa del Rey no ha sido capaz de superar a FC Barcelona y Athletic Club. El Real Madrid es el último campeón del torneo, acercándose a los resultados del Athletic con 20 títulos. Además, ha llegado a 20 finales de Copa más, superando al Athletic en el número de ocasiones que han llegado a la final.

Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid es el segundo club más exitoso de la capital española, y también es el segundo equipo de Madrid con más títulos de Copa del Rey. Los Colchoneros han acumulado 10 triunfos finales en la Copa, pero ya han pasado más de 10 años del último triunfo, en una final ante el Real Madrid, su eterno rival. Están en las semifinales ante el Athletic Club de Bilbao, donde han perdido el partido de ida por 0-1 en el Civitas Metropolitano.

Valencia CF

El Valencia CF ha vivido más alegrías en la Copa del Rey en los últimos años que en la liga. Los valencianos han visto como la competición de la regularidad les ha dado más motivos para sufrir que para festejar, lo que ha hecho que se vuelquen completamente en la Copa. Acumulan ocho títulos, el último logrado en 2019 en lo que parecía un resurgir de la mano de Peter Lim. En el caso de los Chés, además, han alcanzado diez finales. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.