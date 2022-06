Economía Cómo Bitcoin beneficia al e-commerce jueves 23 de junio de 2022 , 12:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bitcoin está cambiando las tendencias de consumo y el comercio electrónico. Quizás, el cambio más significativo que esta criptomoneda ha traído al mundo del e-commerce es facilitar transacciones seguras, más rápidas y sin efectivo. Desde que el covid-19 llegó al mundo, muchas empresas han fomentado los pagos sin contacto. haga clic aquí, esas buenas noticias para Bitcoin y la industria del comercio electrónico porque dependen en gran medida de los pagos digitales. Si bien la industria del comercio electrónico tiene varias opciones de pago digital, Bitcoin presenta un método más seguro, rápido y conveniente. Así es como Bitcoin beneficia al e-commerce. Ampliando el mercado Aceptar pagos de Bitcoin en una tienda de comercio electrónico brinda a una empresa un acceso más amplio a los consumidores expertos en tecnología. Por lo tanto, su tienda podría recibir más consumidores que quieran pagar con esta criptomoneda. Algunas personas podrían comprar en su tienda de e-commerce simplemente porque acepta pagos criptográficos. Las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito y los procesadores de pagos electrónicos han sido las únicas formas en que las tiendas de e-commerce aceptan pagos de los clientes. Si bien estos métodos han sido efectivos, limitan a los comerciantes en línea a tratar con clientes con cuentas bancarias. Y esto ha limitado la expansión de algunas tiendas de e-commerce, afectando negativamente sus ganancias. Dado que Bitcoin está descentralizado y no requiere intermediarios, elimina estas barreras. Cualquiera puede realizar transacciones con una tienda de comercio electrónico que acepta el pago de Bitcoin siempre que tenga un dispositivo habilitado para Internet. Plataformas como Bitcoin-Prime.app permiten a las personas registrarse y comprar Bitcoin con dinero fiduciario. Después de eso, pueden realizar transacciones con Bitcoin a nivel mundial. Por lo tanto, la integración de Bitcoin en su sistema de pago actual podría atraer a más clientes del grupo de usuarios de criptomonedas. Asegurando las transacciones Los métodos de pago convencionales dependen de intermediarios para el procesamiento de pagos internacionales. Y esto conlleva riesgos de seguridad, incluido el robo de datos y el fraude, porque la mayoría de los intermediarios revelan información de los clientes a terceros. Las transacciones de Bitcoin no involucran intermediarios, lo que elimina tales riesgos. Bitcoin utiliza tecnología Blockchain para validar y verificar transacciones sin la participación de terceros. Además, tanto los clientes como los comerciantes no pueden modificar las transacciones de Bitcoin validadas. Bitcoin permite a los usuarios realizar transacciones de forma anónima, promoviendo aún más la privacidad. Los clientes y comerciantes pueden rastrear el historial de transacciones de Bitcoin utilizando el libro mayor público en tiempo real. Por lo tanto, Bitcoin facilita soluciones rápidas y directas a las disputas de pago. Gestión efectiva de la cadena de suministro Algunas tiendas de comercio electrónico tienen cadenas de suministro que se extienden más allá de varias fronteras geográficas. Con los métodos de pago convencionales, administrar tales cadenas de suministro no siempre es fácil. También es una empresa costosa. La tecnología subyacente de Bitcoin proporciona una plataforma segura y menos restrictiva para administrar dichas cadenas de suministro. Por ejemplo, una tienda de e-commerce puede usar la tecnología subyacente de Bitcoin para acelerar los pagos y pedidos de los proveedores según sus preferencias y necesidades. Las tiendas de comercio electrónico también pueden integrar funciones adicionales a esta tecnología para alertar a los proveedores cuando necesitan productos específicos. Y esto podría eliminar el estrés de hacer inventario todos los días, reduciendo así los costos. Bajos costos de transacción Quizás, la reducción de los costos de transacción es una razón principal para que cualquier tienda de comercio electrónico acepte Bitcoin. Esta moneda virtual elimina a terceros, reduciendo así los costos de transacción. Al ser una red peer-to-peer, Bitcoin facilita las transacciones entre las partes involucradas sin intermediarios. Los mineros de Bitcoin cobran una pequeña cantidad para validar las transacciones. Sin embargo, estos costos son más bajos que los que cobran los métodos de pago convencionales. Aceptar Bitcoin puede ayudar a una tienda de comercio electrónico a reducir los costos de operación mientras atrae a más clientes globales que desean pagar con esta criptomoneda. Palabras finales Mucha gente quiere usar Bitcoin para transacciones de comercio electrónico. Es por eso que Bitcoin se está convirtiendo cada vez más en un método de pago aceptable para muchas tiendas de e-commerce. Bitcoin facilita pagos de bajo costo, más rápidos y seguros. También permite que las tiendas atraigan a los consumidores en los mercados emergentes. Además, la tecnología Blockchain subyacente de Bitcoin podría ofrecer a los comerciantes formas prácticas de gestionar sus cadenas de suministro transfronterizas. Por lo tanto, Bitcoin presenta una innovación viable para la industria del comercio electrónico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

