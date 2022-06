Economía Una guía para aceptar Bitcoin en su tienda de e-commerce jueves 23 de junio de 2022 , 12:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ¿Quiere aceptar Bitcoin en su tienda de comercio electrónico? Si es así, aquí hay una guía para aceptar pagos con criptomonedas en su tienda. Bitcoin y otras criptomonedas son métodos de pago para pagar servicios y bienes en tiendas locales y en línea. A diferencia de las tarjetas de crédito o el efectivo, la descentralización de Bitcoin facilita pagos seguros, instantáneos y de bajo costo. Por lo tanto, aceptar Bitcoin en su tienda de comercio electrónico podría traer numerosos beneficios. Además, la tecnología subyacente de Bitcoin sitio web puede ayudar a los comerciantes a administrar sus cadenas de suministro de manera más eficiente. Si bien Bitcoin sigue siendo una criptomoneda volátil, podría beneficiar enormemente a su tienda de e-commerce. Por ejemplo, esta moneda virtual puede aumentar la comodidad al procesar pagos. Y esto podría ayudar a su tienda a atraer a más consumidores, aumentando así su rentabilidad. Además, los pagos de Bitcoin no requieren ningún tipo de formación o experiencia por parte de los clientes. Pero, ¿cómo acepta pagos de Bitcoin en su tienda de comercio electrónico? Aquí está cómo hacerlo. Configure una billetera criptográfica Bitcoin permite que un comerciante reciba y procese pagos de clientes sin intermediarios como un método de pago entre pares. Pero necesita una billetera de criptomonedas para aceptar pagos de Bitcoin. Una billetera Bitcoin almacena esta criptomoneda. Y configurar una billetera criptográfica es sencillo porque la descarga a su computadora o teléfono inteligente. Además, puede usar una billetera de hardware, que generalmente está fuera de línea. Una billetera digital tiene características únicas. Sin embargo, elija una billetera que pueda usar de manera conveniente y segura. Además, elija una billetera Bitcoin cuyo proveedor le permita descargar e instalar actualizaciones según sus preferencias y necesidades. Integre un proceso de pagos de Bitcoin Su plataforma de comercio electrónico tiene integraciones existentes, lo que significa que configurar un pago de Bitcoin será más fácil. Por ejemplo, si ejecuta un e-commerce de Magento, puede usar opciones como CoinGate y BitPay. Si está en Shopify, puede usar Dwolla, Coinbase y BitPay. Sin embargo, investigue los procesadores de pago de Bitcoin disponibles para determinar la mejor opción para su tienda de comercio electrónico. Por ejemplo, encontrar un procesador Bitcoin para algunas tiendas de e-commerce es como buscar integración en su mercado. Es posible que deba leer detenidamente los documentos de ayuda en otras plataformas para comprender cómo aceptar pagos de Bitcoin. Por lo tanto, si no está seguro de las formas de integrar un procesador de pagos de Bitcoin, hable con el proveedor de la plataforma. Su administrador de cuenta le proporcionará los detalles necesarios para ayudarlo a integrar su tienda de comercio electrónico con su procesador de pago de Bitcoin preferido. Acepte pagos en Bitcoin manualmente Aceptar el pago de Bitcoin directamente en su billetera elimina los intermediarios. Sin embargo, este método requiere trabajo adicional en su tienda de comercio electrónico. Con esta opción, les darás a tus clientes tu dirección de Bitcoin con cada venta. Además, se encargará de la facturación cuando realice pagos de Bitcoin manualmente. Pero el beneficio obvio de este enfoque es que no pagará tarifas de procesamiento porque no integrará ningún procesador de pagos de Bitcoin en su tienda de comercio electrónico. Sin embargo, este enfoque es ideal para su tienda de e-commerce si no tiene altos volúmenes de ventas. Eso es porque recibirá pagos criptográficos mientras elimina las tarifas de los intermediarios. Convierta Bitcoin en moneda fiduciaria Una vez que reciba bitcoins en su billetera criptográfica, conviértalos en dinero fiduciario local para proteger a su empresa de las pérdidas que puedan surgir de la caída de su precio. Alternativamente, puede mantener Bitcoin en su billetera criptográfica, esperando una fluctuación ascendente. De esa manera, su comercio electrónico podría generar ganancias significativas después de intercambiar bitcoins por dinero fiduciario en una plataforma como Weed Profit System. Si utiliza un procesador de pagos de Bitcoin de terceros, puede incurrir en tarifas de transacción. Y estos costos varían de un procesador a otro. Palabras finales Aceptar Bitcoin en su tienda de e-commerce requiere una cuidadosa investigación y comprensión del proceso. Lo ideal es decidir si usar un procesador de pago de Bitcoin o manualmente. 