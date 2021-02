Sociedad Cómo controlar tu apetito y bajar de peso Escucha la noticia ¡Consigue adelgazar de una vez por todas! Si quieres bajar de peso, un elemento clave es reducir el apetito y evitar pasar demasiada hambre. Lo cierto es que en las primeras semanas suele ser más complicado controlar las ganas de comer, pero teniendo en cuenta una serie de consejos podrás lograr el peso ideal y, poco a poco, ir llegando a tus objetivos. En este artículo vamos a brindarte las claves para que sepas cómo controlar tu apetito y bajar de peso. Te dejamos los consejos que debes tener en cuenta para poder empezar a triunfar con tu estilo de vida saludable, ¡toma nota! Consejos para bajar de peso sin pasar hambre Para poder adelgazar es importante empezar a controlar la dieta y repartir el consumo calórico durante todo el día. Si te resulta muy complicado, siempre puedes ayudarte con suplementos naturales como Magrifit Piperine de Naturadika, un complemento dietético que tiene un gran efecto saciante y con el que conseguirás acelerar tu metabolismo. Todo ello, únicamente con ingredientes naturales tan saludables como jengibre, pimienta negra, yerba mate o cúrcuma, entre otros; en este artículo encontrarás más información sobre este suplemento natural. Pero, además de ayudarte con complementos a tu dieta, tienes que saber que existen algunos tips que puedes incluir en tu día a día y con los que lograrás reducir la ansiedad por la comida y la sensación de pasar hambre. ¡Aquí los tienes! Come 5 o 6 veces al día El truco para poder adelgazar sin pasar ni gota de hambre es que repartas las comidas en 5 o 6 tomas al día. Para ello, tendrás que repartir tu ingesta calórica en diferentes tomas más ligeras y que puedes distribuir a lo largo de tu jornada. De hecho, los expertos recomiendan que cada 3 o 4 horas incluyamos alimento en el organismo para, así, tenerlo perfectamente nutrido, pero además para que el metabolismo esté trabajando en todo momento. Teniendo en cuenta esta recomendación, puedes organizar una dieta que se divida de la siguiente manera: 9h: Desayuno

11h: Tentempié de media mañana

14h: Comida

17h: Merienda

20h: Cena Y, si tienes hambre antes de irte a la cama, siempre puedes prepararte una infusión o comer un yogur que saciará tu apetito sin aportarte apenas calorías. Platos variados y con diferentes colores Para poder reducir el hambre, nada mejor que “engañar” nuestro apetito. Y, para ello, jugar con la perspectiva es una de las mejores opciones. Lo mejor es que en lugar de prepararte el menú tradicional con primero, segundo y postre, te prepares siempre platos combinados en los que se mezclen todos los ingredientes. Con esto conseguirás: Reducir las cantidades porque deberás ajustarlas a la medida del plato Tener la sensación de que hay mucho por comer y, por tanto, engañar tu mente No aburrirte de la comida “de dieta” Un buen plato sería, por ejemplo, una ensalada verde, acompañada de un puñado de arroz y un pedazo de proteína (pollo, pescado, proteína vegetal, etc.). Nunca olvides cuál es el diseño del plato ideal para, así, disfrutar de una rica comida que sea saludable y equilibrada: 50% vegetales, 25% hidratos de carbono y 25% proteínas saludables.