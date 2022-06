PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Cómo divorciarse “por las buenas”, rapidito y barato Escucha la noticia Dado que la presente información sale publicada en un periódico de Almería, vamos a centrarnos en esta provincia andaluza. Almería se sitúa ligeramente por encima de la media nacional de divorcios en España. Tiene una tasa de 1,80 casos por cada mil habitantes en el año 2020. La media nacional era, entonces, de 1,63 por cada mil habitantes. Estas cifras están bien, pero ¿cómo divorciarse amortiguando los efectos adversos de una experiencia traumática, como lo es una separación o una disolución matrimonial? Cómo divorciarse “por las buenas”, rapidito y barato es sencillo: acudiendo a los abogados profesionales y especializados en Derecho de Familia. Y, dentro de esta especialidad, a los abogados que más “horas de vuelo” tengan en los procesos de divorcio, especialmente en los llamados “divorcios express”. Pero, antes de acudir a su despacho, quizás sea interesante consultar un blog de divorcios. Primera premisa: el divorcio (cualquier divorcio) no es un trago agradable. Desengañémonos, lo normal es que el proceso de divorcio no sea una experiencia precisamente placentera. Nadie se divorcia por gusto, sino para poner fin a una mala experiencia o a una relación que no resulta satisfactoria. En todo caso, el divorcio es el reconocimiento explícito de que las cosas cotidianas de una vida en pareja no han ido bien, que es lo que pensábamos al casarnos. Almería se divorcia menos Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no dejan lugar a las dudas. En el primer trimestre de este año 2022, en Andalucía, las demandas de disolución matrimonial (además de las nulidades y separaciones) fueron 386 en los juzgados almerienses, algo más que en Jaén, con 332, y en Huelva, con 312, pero menos que en Sevilla y en Málaga, con 1.106 y 1.029 respectivamente; que en Cádiz (773), que en Granada (525) y que en Córdoba (412). No se trata de un hecho aislado. Por ejemplo, en el segundo trimestre del año pasado, Almería presentó 385 iniciativas de divorcio, superada por Sevilla y Málaga, con 1.121 y 1.055 respectivamente; Cádiz (802), Granada (606) y Córdoba (424). Estuvieron por debajo nuevamente Huelva, con 363, y Jaén, con 339. Lo primero, informarse Pero independientemente de si en ésta o aquélla zona de España sus habitantes se divorcian más o menos, lo que les pasa a todos por igual es que el divorcio es un mal trago. Por eso conviene ir informados a un abogado especializado, que terminará orientándonos en los pasos a seguir, según nuestro caso particular, para que el trámite no nos resulte costoso ni económica ni moralmente. Lo primero es, por lo tanto, informarse. Y qué mejor que hacerlo en un blog de divorcios especializado, creado y actualizado por abogados profesionales que son expertos en la materia. Resolución de dudas En un blog de divorcios bien hecho y con contenidos de calidad podremos disipar nuestras dudas acerca de cómo decirles a los hijos que sus padres se van a separar o van a divorciarse; cuestiones relativas a la pensión alimenticia; el régimen de visitas; si el divorcio por falta de relaciones es viable; cómo proceder en el caso de que el o la “ex” incurra en una conducta delictiva o viciosa, como el consumo de drogas, y un largo etcétera de supuestos. Después de ratificar el divorcio, ¿cuánto tarda la sentencia? Este es otro aspecto del que poder informarse en un blog de divorcios especializado, creado y actualizado por abogados expertos. En él, se explicará que es importante que en el caso de un matrimonio sin hijos o con estos mayores de edad, “el divorcio de mutuo acuerdo se puede hacer ante notario siendo este trámite mucho más rápido que la vía judicial”. Para ello, los cónyuges deben ponerse de acuerdo en los pactos que quieran alcanzar, debiendo ser recogidos en un convenio regulador por un abogado. Tras ello, los dos cónyuges deberán formalizar su divorcio ante notario, para inscribirlo en el Registro. Divorcio con hijos menores En el caso de que existan hijos menores de edad, el divorcio y las medidas inherentes a los menores deben ratificarse en el Juzgado, para que el juez y el Ministerio Fiscal se aseguren que todos los derechos y obligaciones en relación con los hijos quedan garantizados. Los cónyuges deben escoger un abogado que les asesore sobre los acuerdos que hay que alcanzar en relación con los hijos, intentando que cada medida se adapte lo máximo posible a la realidad de la familia. Una vez alcanzado el acuerdo de todos los pormenores, estos deben ser plasmados en el convenio regulador de divorcio, que ha de ser presentado en el juzgado mediante la presentación de una demanda de mutuo acuerdo, y ésta debe ser admitida a trámite por el juzgado, el cual citará a los cónyuges para la ratificación.

