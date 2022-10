Es una información de noticiasdealmeria.com OTRAS NOTICIAS Ampliar ¿Cómo elegir el marco de fotos para el aniversario de boda? Escucha la noticia Una vez que te hayas decidido a imprimir la foto más especial de tu boda, lo siguiente que tendrás que hacer es pensar en donde la vas a poner. Ya te podemos adelantar que elegir un marco de fotos para aniversario de boda es mucho más complicado de lo que parece debido a la gran cantidad de opciones que existen. Para ayudarte con ello, hemos preparado algunos consejos que te ayudarán a dar con el marco perfecto para este momento tal especial, o para cualquier otro. Sigue leyendo para descubrirlas: Los mejores consejos para elegir un marco de fotos para aniversario de boda 1. Ten en cuenta el estilo Los marcos de fotos pueden estar disponibles en muchos estilos y combinaciones de características. Por ejemplo, pueden ser gruesos, delgados, rectangulares, cuadrados o redondos. Lo más importante es asegurarse de que el estilo que se elija combine con el resto de la decoración de la estancia, para que no pueda verse como un elemento ajeno o que no guarde nada que ver. Al ser un evento especial, podemos elegir un marco que destaque por encima de los demás elementos, pero es importante no pasarse. 2. Estudia los materiales También puedes encontrar muchos marcos de fotos diseñados en una gran serie de materiales a escoger. Los más habituales suelen ser los de madera, pero también los hay de metal, de vidrio, entre otras opciones. Los marcos de madera pueden ser una buena opción para aquellas casas en dónde los muebles son del mismo material. Es recomendable elegir marcos con un contorno de grosor de 2-4 cm , ya que así creará una cierta simetría al combinar con la temática del hogar.

Los marcos de metal se adaptan mejor a aquellas paredes en donde los tonos son más claros, o para casas con encalado simple. La ventaja de este material es que puede combinar a la perfección con muebles, accesorios, lámparas, entre otras decoraciones.

Los marcos de vidrio son una buena opción si se van a colocar en la pared de una galería. Lo más recomendable es que sean marcos de pequeño tamaño, consiguiendo un efecto moderno de lo más interesante. 3. Tamaño de la imagen El tamaño de la imagen también es un criterio diferenciador que nos da mucha información sobre qué marco de fotos para aniversario de boda elegir. Con la orientación sucede algo similar: la elección de un marco con orientación vertical u horizontal puede marcar claramente la diferencia. Hasta podrían combinarse cuadros con diferentes orientaciones. 4. ¿Se colocará en la mesa o en la pared? Lo más común es que los marcos de fotos se coloquen en las paredes, pero también hay mucha variedad en cuanto a modelos de mesa se refiere. Además, estos son unos complementos de decoración por excelencia, aunque su uso está supeditado a lo que se necesite transmitir y al espacio del que estemos hablando. Ten en cuenta estos 4 consejos y podrás elegir el marco de fotos para aniversario de boda que mejor se adapte a la imagen.