Velada de boxeo el día 22 en el Frontón Andarax
martes 11 de octubre de 2022 , 15:17h

El Patronato Municipal de Deportes colabora con los clubes Lola Boxing y Almería Boxing para esta noche, que tendrá ocho combates

El talento del boxeo almeriense tendrá una nueva cita sobre el ring en el Frontón de Andarax. Con la organización de los clubes Lola Boxing y Almería Boxing, el Patronato Municipal de Deportes colabora para ofrecer un gran espectáculo a la sociedad el sábado, 22 de octubre, a las 19.30 horas.

Con ocho combates, siendo siete de ellos en categoría amateur, y, el que cerrará la gala, un combate de categoría profesional, se ha realizado un gran esfuerzo para brindar al público espectáculos emocionantes al mejor nivel.

Desde los clubes anuncian que el objetivo marcado "no era otro que poner en liza al boxeador profesional almeriense con mayor proyección 'El Gallo', junto a jóvenes promesas que tendrán una magnífica oportunidad de mostrar sus condiciones, como Natalia Sorroche o Jorge Rivera". En esta línea, esperan que "el Frontón de Andarax vibre como otras veces con el apoyo de los aficionados almerienses a este gran deporte".

El combate principal de la noche lo protagonizará el púgil almeriense José María Hernández 'El Gallo' (KO Boxing), que en un combate de revancha se enfrentará al madrileño Charlie Álvarez. El combate profesional será a seis asaltos de tres minutos y al límite de los 52 kilos.

Antes, en el semifondo, se llevará a cabo un esperado combate amateur, ya que se trata del retorno a los rings de la talentosa púgil almeriense Natalia Sorroche, dentro de la categoría de los pesos gallos, se enfrentará en un combate pactado a la distancia de tres asaltos de tres minutos a una boxeadora de Málaga.

El resto de la gala la protagonizarán los jóvenes David Fernández, Ginesillo, Mehdi, Raúl o Jorge Rivera.

Para todos los que quieran asistir, las entradas ya se encuentran disponibles por 15€. Para más información, contactar al 655 911 193 o 607 516 845.

