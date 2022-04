Sociedad Ampliar Cómo elegir un balastro para tu cultivo de marihuana Escucha la noticia El balastro es un equipo eléctrico indispensable para el buen funcionamiento del sistema de iluminación de un cultivo. Cuando el cultivo de marihuana se hace en interiores, el equipo de iluminación es determinante para obtener el crecimiento y desarrollo adecuado de la planta. Si estás montando un equipo para cultivar marihuana en interiores, debes saber que la elección del balastro adecuado es muy importante para el éxito de tu proyecto. ¿Qué función tiene un balastro en el cultivo de marihuana? En interiores se puede realizar un cultivo exitoso, siempre y cuando se proporcionen todas las condiciones necesarias a la planta. Una de esas condiciones es la estabilidad e intensidad exacta de luz. El balastro tiene la función de mantener estable la iluminación y limitar la intensidad de la lámpara, con lo que se cumple una de las condiciones para conseguir un correcto desarrollo del cultivo. En un grow shop online barato, se pueden conseguir los balastros adecuados para cada tipo de lámpara y, además, todo lo necesario para montar el cultivo de marihuana que quieras, desde el equipo hasta las semillas. Tener las condiciones correctas, según el cultivo que se quiera realizar, es determinante para la eficiencia del mismo, es por eso que se deben cuidar todos los detalles, como la humedad, la temperatura, la iluminación, el sustrato y el espacio, para que la inversión de tiempo y dinero sea productiva. El balastro correcto tiene que ver con el tipo de lámpara, el sistema completo que se quiere montar y hasta con la variedad de cannabis que se desee cultivar. Por ejemplo, hay balastros que aumentan la temperatura, por lo que si eso no le conviene a tu cultivo, debes optar por otro tipo de equipo. Tipos de balastro Básicamente, existen 2 tipos de balastros, los magnéticos y los electrónicos. Los magnéticos son los más habituales, por lo económicos y versátiles que son, aunque debes elegirlos de acuerdo con los vatios de la lámpara. Los electrónicos también son muy utilizados, por todas las ventajas que tienen. No todos los balastros sirven con cualquier lámpara, en este sentido, es mejor recibir asesoría técnica. Si quieres conocer los detalles de cada uno, a continuación se hace una descripción. Balastros magnéticos Los balastros magnéticos también son llamados electromagnéticos, y su característica principal es que mantienen la potencia en el mismo nivel todo el tiempo, sin posibilidad de ajustarla. Por lo anterior, el cultivador debe estar pendiente de alejar o acercar las lámparas de las plantas según la etapa de crecimiento.

El principal inconveniente de los balastros magnéticos es que generan calor, lo que afecta al cultivo y aumenta el gasto eléctrico. Una opción es limitar el número de balastros en el espacio, o instalar sistemas de ventilación que bajen un poco la temperatura.

La instalación de un balastro magnético tiene detalles que hay que observar, por ejemplo, el cableado debe ser colocado de manera correcta para que la lámpara funcione . Además, estos balastros son más pesados que los electrónicos.

Pese a todo esto, los balastros magnéticos realizan su función de manera adecuada, si se instalan correctamente son una excelente opción para la iluminación de los cultivos de marihuana. Balastros electrónicos La principal ventaja de instalar un balastro electrónico es que se puede regular la intensidad de la luz de manera muy sencilla , lo cual es excelente para conseguir una cosecha eficiente, ya que se puede adaptar la cantidad de luz a las plantas y a su crecimiento.

Además, los balastros electrónicos generan muy poco calor, por lo que no afectan a las condiciones de temperatura del cultivo, además de que el gasto energético es menor que con los balastros magnéticos.

Los balastros electrónicos son muy livianos , pequeños y menos ruidosos, lo que los hace muy convenientes.

Por último, podemos destacar que son muy sencillos de instalar. Su única desventaja es el precio, que es más alto que los magnéticos. Es cuestión de analizar las ventajas de cada tipo para tomar una decisión. Tanto con los balastros magnéticos como con los balastros electrónicos, se pueden obtener excelentes cosechas, que es lo más importante.