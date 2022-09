Sociedad ¿Cómo elegir un buen dentista? Escucha la noticia La boca ha adquirido cada vez más un protagonismo estético, derivado en gran medida de la cultura de la imagen en la que estamos inmersos, y que coloca nuestra sonrisa en primer plano, por lo que unos dientes perfectos y blancos siempre son un atractivo de primer orden. Pero no solo se trata de eso, en gran medida, nuestra salud en general depende de una boca sana, y sin los cuidados necesarios para mantenerla, como pueden ser el cepillado varias veces al día, o los enjuagues bucales -que son lo más habitual- corremos el riesgo de padecer patologías que pueden ir complicándose si no se atienden a tiempo. Pero si a unos malos hábitos de higiene le unimos el consumo de tabaco, alcohol, café, o una mala alimentación, el deterioro de nuestra salud bucodental está garantizado. De este modo, no se trata únicamente de estética, de tener unos dientes perfectos, blancos y brillantes, también de no tener mal aliento, no sufrir sensibilidad, malocusión, bruxismo… por lo que resulta fundamental acudir con periodicidad a una clínica dental en Almería como es el caso de Clínica Dental Mediterraneo, donde también pueden detectar otro tipo de dolencias que pueden desencadenar enfermedades crónicas más severas, como cáncer, patologías cardiovasculares y respiratorias, así como diabetes. A continuación vamos a destacar cinco claves para que puedas elegir al dentista adecuado: -Asegúrate de que es un profesional titulado, colegiado, que esté identificado correctamente. Eso vale tanto para quienes trabajan de modo individual como para quienes lo hacen en una clínica, que también debe cumplir con los requisitos correspondientes. Con eso sería suficiente, pero si además poseen títulos que acrediten la realización de cursos específicos sobre distintas materias, mucho mejor. -Pide referencias entre tus conocidos. Pregúntales cómo les han atendido, si les han explicado bien qué problema tienen y qué tratamiento les van a aplicar. -Infórmate previamente de los precios de los distintos servicios para tener una idea aproximada, y huye tanto de quienes te ofrezcan precios muy bajos, pero también de quienes tengan tarifas muy elevadas. Los primeros podrían no estar usando materiales de calidad, y los segundos podrían tener otro tipo de intereses, así que ten en cuenta que siempre hay precio razonable, y nunca elijas un dentista pensando en el precio, porque no olvides que se trata de tu salud. -Es fundamental la higiene en la clínica y en la atención al usuario. Esto no precisa mucha aclaración, pero es muy significativo e importante. En este punto podemos añadir otro más, y es el de la tecnología, ya que si está bien equipada en este sentido, sus diagnósticos serán más certeros y sus tratamientos más eficaces, y también te demostrará que se preocupan por estar al día. -Claridad: Es imprescindible que los profesionales de la clínica, cada cual en su ámbito, sepan explicarte bien todos los detalles, tanto qué te pasa, por qué te ocurre, cómo van a sanarte, o cuanto y cómo vas a pagar. Si todo está claro, la cosa va bien. La salud bucodental es prioritaria, porque todo lo que llega a tu estómago lo hace por la boca, y elegir un buen dentista es, por tanto, igualmente prioritario. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)