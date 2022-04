Economía Cómo funciona una página web y para qué sirve viernes 08 de abril de 2022 , 15:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las páginas web se han convertido en elementos que utilizamos a diario para muchos fines, pero, sabemos realmente cómo funciona una web y para qué sirven. Internet no sería lo mismo sin los millones de sitios que forman la world wide web y que ofrecen información de todo tipo y diversas funcionalidades a los usuarios. Desde el registro de dominios, pasando por el diseño y desarrollo web, hasta el uso de navegadores, veamos cuál es el funcionamiento de una web. El modelo cliente-servidor Para entender cómo funciona una web es necesario entender lo que es el modelo cliente-servidor en el que se basan. Este modelo consiste en un equipo informático o servidor que recibe peticiones de acceso de muchos dispositivos o clientes, gestiona esas peticiones, y responde con los datos solicitados. Las páginas web están disponibles gracias a este modelo, donde un hosting como Webempresa pone a disposición de empresas y particulares un servidor web donde alojar sus blogs, páginas web o tiendas online. Los usuarios, utilizando un navegador web como Microsoft Edge, Google Chrome, Safari o Mozilla Firefox, introduce una dirección web, haciendo una petición al servidor web donde está alojada, que le responderá dándole acceso a la misma. Otros elementos básicos para el funcionamiento de una página web Para que las páginas web estén accesibles intervienen otros elementos muy importantes como: Protocolo de internet . El protocolo de internet TCP/IP permite que los datos se transfieran por la red.

Protocolo de internet seguro. El protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTPS) proporciona el lenguaje necesario para la comunicación entre cliente y servidor, todo ello bajo un entorno encriptado y seguro (utilizando certificados SSL y con otras políticas de seguridad como las que desarrolla ICANN). Por lo tanto, cuando un usuario quiere acceder a una página web, abre su navegador habitual e introduce un nombre de dominio (o accede a él a través de una búsqueda en Google). Su navegador web envía una petición de acceso a través de su proveedor de servicios a internet que es redirigida hacia el servidor web correspondiente gracias a las DNS. El servidor web gestiona la petición de acceso y proporciona la información de vuelta al navegador del usuario, que, en ese momento, puede acceder al contenido de la web. Es importante señalar, que todo este proceso de solicitud de acceso y respuesta se realiza en muy poco tiempo. En la actualidad, proveedores de alojamiento web como Webempresa ofrecen servidores con un alto tiempo de respuesta, facilitando que un usuario pueda acceder a las páginas web que aloja en menos de tres segundos. Las páginas web se utilizan hoy en día para numerosos fines, como dar a conocer una empresa, producto o servicio, ofrecer información sobre una temática, crear negocios online, formación a distancia, contratación y reservas, gestiones bancarias… La lista de usos es interminable, pues la web se ha convertido en un espacio virtual que facilita nuestros procesos y tareas diarias.

