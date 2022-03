Sociedad (Foto: Depositphotos) ¿Cómo funcionan realmente las casas de apuestas? Escucha la noticia Hacer apuestas deportivas permite disfrutar más de un partido, vivirlo con más emoción. Por lo general, estas se hacen en las mejores casas de apuestas, las cuales ofrecen a los clientes la mayor variedad de disciplinas y ligas deportivas y, por supuesto, las mejores ganancias. No obstante, las casas de apuestas tienen un funcionamiento bien definido que les permite operar y mantenerse en el negocio, ¿en qué consiste? En este post te lo explicamos. ¿Qué es una casa de apuestas? Vamos primero por lo básico, definir qué es una casa de apuestas. Se trata de un establecimiento físico o plataforma online en la que se da la oportunidad a los jugadores de apostar dinero a un equipo de alguna competición deportiva. Si dicho equipo gana, entonces la casa debe pagarle al jugador el dinero que se haya convenido o que sea proporcional a lo invertido. En estos tiempos, lo más frecuente es que haya casas de apuestas online, las cuales permiten jugar sin salir de casa, lo que implica desde hacer los pagos hasta cobrar en caso de resultar ganador. ¿Cómo se mantiene una casa de apuestas? Una de las preguntas más comunes sobre estas plataformas es cómo se mantienen. La casa gana por las apuestas que se hagan en ella y en caso de que se produzca una victoria por parte de algún apostador, este recibe solo una parte del pago, siempre la casa se queda con algo. ¿Has escuchado eso de que la casa siempre gana? Esto no solo pasa en los casinos, sino también en las casas de apuestas en línea. Para atraer una mayor cantidad de jugadores y por ende de apuestas, en estas plataformas suelen haber decenas de deportes y cientos de partidos cada día, así que como imaginas, el dinero que entra diariamente es bastante alto, aunque por supuesto, este depende de la cantidad de usuarios registrados y de los montos a los que asciendan sus apuestas. ¿Cómo atrae clientes una casa de apuesta? Ya hemos dicho que una de las formas de atraer clientes es ofreciendo variedad en las opciones para apostar. Y es que mientras más deportes, más usuarios se registrarán. Pero esto no es lo único que hacen las casas de apuestas, sino que también es común que ofrezcan bonos de bienvenida o que permitan hacer ciertas apuestas gratis. De esta manera, se da la oportunidad de comenzar jugando sin pagar y con verdaderas posibilidades de ganar. Otras promociones de bienvenida frecuentes son devolver el dinero apostado por primera vez en caso de perder o recibir un extra en la primera recarga. Todo esto forma parte del funcionamiento de una casa de apuestas y se hace con el fin de competir con otras. De hecho, teniendo en cuenta la competencia que existe, las casas de apuestas se empeñan en ofrecer las mejores condiciones para que un mayor número de jugadores las elijan. En resumen, las casas de apuesta tienen un modelo de negocio bastante sencillo de comprender. Ganan por la cantidad de apuestas y nunca reparten por completo el dinero que ingresa, de otro modo, no podrían mantenerse en el tiempo y el negocio no sería rentable. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)