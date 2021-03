Sociedad ¿Cómo hacer que tu cabello sea más largo y fuerte? Escucha la noticia Mientras que algunas mujeres son bendecidas con un cabello que crece rápida y fácilmente, otras pueden encontrar que su cabello tiende a tomar meses, o incluso años sólo para crecer un par de pulgadas. Aunque las extensiones de cabello son siempre una opción para quienes desean tener el pelo largo de inmediato, siempre es mejor aprender buenos hábitos capilares para que el cabello crezca más rápido. Utilizar péptidos Los péptidos son moléculas biológicas que desempeñan un papel vital en los organismos vivos y en el crecimiento del cabello. Son elementos antienvejecimiento y que mejoran el organismo, denominados miniproteínas, ya que están formados por una cadena de aminoácidos al igual que las proteínas. Los péptidos se encuentran en todas las células y tejidos del cuerpo humano. Se necesita un determinado nivel de péptidos para conseguir un cabello sano. Afortunadamente, hay varias opciones de tratamiento disponibles para tratar la pérdida de cabello, siendo el uso de péptidos uno de los más eficaces. Compre péptidos para que su cabello sea más grueso y largo en poco tiempo. Come los alimentos adecuados. Tener un pelo largo y fuerte no sólo depende de los productos que te pongas en el cabello; también depende de lo que te pongas en el cuerpo. Para favorecer el crecimiento del cabello, hay que "alimentarlo" desde dentro. Los que tienen un alto contenido en proteínas, los componentes básicos del cabello, como las carnes y otras fuentes. Intenta aumentar tu consumo de proteínas con alimentos como el pescado, las judías, los frutos secos y los cereales integrales. Aclarar con agua fría Al igual que el agua caliente puede provocar sequedad en tu piel, también puede ser perjudicial para tu melena. Aclarar con agua fría ayudará a cerrar la cutícula y a fortalecer los folículos pilosos antes del peinado. El agua fría es mejor si puedes soportarla, pero la tibia es la siguiente mejor opción si no puedes. Evitar el exceso de champú Dependiendo de tu tipo de cabello, el número de veces que debes lavarlo a la semana variará. Los tipos de cabello más gruesos y ásperos pueden prescindir de lavarse el pelo durante unos días, mientras que los más finos pueden notar que su cabello está graso incluso después de un día. En estos casos, un champú en seco puede hacer maravillas para absorber el exceso de grasa a la espera de las hebras más largas. Come mejor Tenemos grandes noticias sobre el cabello para los fanáticos del aguacate. Una dieta llena de grasas saludables es esencial para tener un pelo grueso y sano. Aunque la genética determina la textura y el rizo del cabello, nuestra dieta influye en la forma en que los genes se expresan. Asegúrate de consumir muchas proteínas de buena calidad y grasas buenas como el aceite de oliva y el Omega 3. Uso de aceites esenciales En los últimos años, varios estudios han analizado qué aceites esenciales tienen propiedades que pueden favorecer el crecimiento del cabello. Un estudio de 2014 encontró que el aceite de menta era más eficaz para promover el crecimiento del cabello que la solución salina, el aceite de jojoba. El uso del aceite de lavanda demostró que mejoraba el crecimiento del cabello al retrasar la fase en la que empieza a caerse, al igual que el aceite de sándalo. El aceite de romero, que también puede ser eficaz para acelerar el crecimiento del cabello. Masaje del cuero cabelludo Aunque el masaje del cuero cabelludo puede ayudar a aliviar el estrés, el acto de estimular el cuero cabelludo también podría impulsar el crecimiento del cabello. Un estudio analizó cómo afectaba al crecimiento del cabello la realización de un masaje del cuero cabelludo de 4 minutos al día durante 24 semanas en un grupo de hombres japoneses. Los investigadores encontraron que hubo una mejora significativa en el grosor del cabello al final del estudio, lo que sugiere que impulsar la circulación a los folículos mediante el masaje podría ayudar a promover un cabello más grueso y de aspecto más saludable. Evita teñirte el pelo Cuando nos teñimos el pelo y cambiamos su textura con productos químicos, estos procesos pueden estresar el cabello y hacer que se rompa. Pero cuando suavizamos estos procesos, el pelo se rompe menos y puede parecer que crece más rápido. Estudie su botella de champú El secreto para maximizar el proceso de crecimiento del cabello es cuidarlo en todo momento, incluso en la ducha cuando está húmedo y vulnerable. Utiliza un limpiador muy suave, de base natural, y evita productos como los parabenos y las siliconas, que suelen aparecer como "dimeticona" en las etiquetas. Estos ingredientes agresivos pueden acumularse en el cuero cabelludo, obstruir los folículos pilosos y sabotear tu gran plan de crecimiento del cabello.