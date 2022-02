Sociedad ¿Cómo mantener la seguridad mientras juegas en casinos online? ¡Te damos 3 consejos! Escucha la noticia Una de las principales preocupaciones que tienen las personas que deciden jugar en casinos online es la seguridad. Sin duda, el auge del casino online es una realidad y cada vez son más las personas las que se adentran en Internet para disfrutar de sus juegos favoritos. ¡Sobre todo desde la llegada de la pandemia! Ante la imposibilidad de acudir a los casinos físicas, muchos amantes de esta diversión acudieron al mundo online para seguir disfrutando mientras estaban confinados. De ahí que su popularidad fuera un boom durante esos meses. No obstante, el incremento de usuarios en los casinos online ya venía de antes debido a la comodidad de poder jugar desde cualquier lugar y en cualquier momento siempre que tengas acceso a Internet. Uno de los mejor valorados por los usuarios es, precisamente, https://legalbet.es/casinos-seguros/. Ahora bien, la popularidad de estos casinos online también traer consigo un aumento de las plataformas y páginas de casino, ¡y no todas ellas son fiables! Por este motivo, queremos dedicar el artículo de hoy a daros una serie de consejos para mantener seguro tu dinero en los casinos online. Los 3 consejos que debes seguir para jugar en casinos online de forma segura Cuando hablamos de juegos de azar en línea, como hemos adelantado, una de las primeras preocupaciones de los usuarios es la seguridad. Existen muchas malas experiencias en este sentido y es mejor prevenir que curar. La realidad es que no es para nada lo mismo perder dinero en una apuesta en el casino online, por mala suerte o mala jugada, que ser estafado por la plataforma de casino donde has estado jugando. Son muchos los casos donde los usuarios se han visto sin dinero por algún tipo de hackeo en sus cuentas, perdiendo todo el dinero metido y obtenido mientras jugaban. Son malas experiencias que ningún usuario quiere vivir. Por eso, a la hora de buscar un casino online, priman, sobre todo, la seguridad de su plataforma. ¡Es fundamental encontrar un casino de confianza! Esto te permitirá jugar con tranquilidad y sin ningún tipo de preocupación por el dinero que tengas en la web del casino online. Pero, ¿cómo puedes conseguir encontrar una plataforma de casino online segura? ¡Estos son los 3 consejos principales que debes seguir! 1. Elegir casinos online que tengan licencia El primero consejo a seguir es optar por casino que tengan licencia. En este sentido, debes buscar sitios web con licencia antes de registrarte. Para ello, haz una investigación previa y revisa su plataforma en busca de los reglamentos regulatorios de los casinos online. Sin duda, esta es una de las cosas más importantes que debes hacer para mantener la seguridad como usuario de estas plataformas de juegos de azar. No olvides que todos los sitios web de casinos online con licencia tendrán que adherirse a una serie de normas, reglas y estándares para mantenerse en funcionamiento. ¡Esto es lo que debes buscar! Estas reglas son las que aseguran al usuario que el sitio está protegido antes hackers y que tu dinero se mantiene a salvo en la web. 2. Optar por casinos online con inicio de sesión encriptado Una de las formas más evidentes para mantener la seguridad en las webs de casino online es mirar que tenga un sistema de inicio de sesión encriptado. ¡Mayor seguridad imposible! Los sistemas encriptados permiten al usuario iniciar sesión con una contraseña que, posteriormente, es codificada por el propio sistema y almacenada en una base de datos que está cerrada. Es de las opciones más seguras para la privacidad de los datos. En este aspecto, cuando vayas a registrarte en un nuevos sitio web de casinos online debes observar cuál es su sistema de inicio de sesión. No debes olvidar que existen plataformas con sistemas defectuosos. Estas almacenan las contraseñas sin procesar, lo que permite a los hackers acceder sin ningún problema a esta información y hace peligrar tu cuenta en el casino online. Por suerte, ¡ya son muchos los casinos que han desarrollado sistemas de inicio de sesión encriptados para mayor seguridad de sus usuarios! 3. Dar con casinos online que mantengan privada tu información personal Por último, como consejo final te contamos la necesidad de encontrar un casino online que mantenga todos tus datos en privado. ¡No solo la contraseña! Hablamos también de tu dirección, tus estadísticas, tus métodos de pago. Toda esta información no debe ser accesible para nadie, ¡nada más que tú! Ni siquiera para los empleados del casino online. En este sentido, debes buscar casinos online que te aseguren la privacidad de tus datos personales. Solo así tendrás la certeza de la mayor seguridad. Además, debes saber que los casinos online con licencia cuentan con un equipo antifraude que serán los únicos que accederán a tus datos para cerciorarse y verificar que están seguros.