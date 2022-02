Sucesos Usaban un bebé de juguete para ocultar el botín lunes 28 de febrero de 2022 , 09:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actuación coordinada entre los servicios de seguridad del Centro Comercial Torrecárdenas y la Policía Nacional en Almería, permitió el arresto de las dos mujeres Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a dos mujeres, las cuáles se valían de un carrito de bebé para disimular y ocultar los objetos robados. Los servicios de vigilancia del Centro Comercial Torrecárdenas en Almería, detectaron a dos mujeres, quienes hacían uso de un carrito de bebé con un muñeco en su interior, para pasar desapercibidas durante la comisión de sus hurtos. La colaboración existente entre el servicio de seguridad y la Policía Nacional en Almería, permitió un seguimiento discreto de las infractoras, hasta que las mismas intentaron montarse en un vehículo y abandonar el lugar. En ese momento, los agentes procedieron a la identificación de las dos mujeres, y descubrieron que en el interior del carrito había un muñeco y diferentes objetos sustraídos, fundamentalmente prendas de vestir. Todos los efectos sustraídos fueron recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios, ascendiendo el valor de los mismos a la cantidad de 885 euros. Las arrestadas, dos mujeres de 26 y 24 años de edad, han pasado a disposición judicial acusadas de un delito de robo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

