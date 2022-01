Sociedad ¿Cómo mejorar tu dieta y alimentación saludable este 2022? Escucha la noticia Cada año comenzamos con el mismo objetivo: bajar de peso y mejorar nuestra salud a través de una buena alimentación. ¿Cuántos años te has planteado lo mismo y no lo has conseguido? No te preocupes, no eres el único. Pero el 2022 llega con fuerza y es diferente, por lo que con un poco de voluntad y estos consejos que te damos, ¡tú puedes conseguir tus metas! Es posible que la vida social nos haga más difícil comer de manera saludable, pero gracias a la aparición de platos de comida sana, de los cuales hay más cada día, comer bien es muy sencillo. Además, también hay ayudas con las que puedes contar como las que encuentras en exante opiniones. Y por supuesto, estos consejos que te damos a continuación. Ejercicio Llevar a cabo una serie de ejercicios diarios es primordial para comenzar un cambio de hábitos. Si ahora no tienes unos hábitos saludables, probablemente te has dado cuenta de que es el pez que se muerde la cola. Comes mal, no quieres hacer ejercicio. Y como no haces ejercicio, ¿qué más da comer mal? Por ello, las dos cosas deben comenzar e ir juntas. Cuando empiezas con el ejercicio, te motiva a comer mejor y viceversa. Es cierto que los comienzos son complicados, pero en cuanto te fuerces un poco los primeros días, el resto llega rodado. Come ingredientes frescos Puede que este paso se te complique si no te gusta mucho cocinar o si eres de los que prefieren comer fuera de casa. Pues lamentamos decirte que ha llegado el momento de cambiar estos hábitos y consumir verduras y frutas. Si no te gusta la cocina, puedes encontrar recetas muy sencillas y nutritivas. O si no, siempre puedes cambiar los restaurantes de comida basura por los de comida sana, como la vegetariana, por ejemplo. Las frutas y verduras deben ser una parte fundamental de tu dieta. De hecho, los expertos recomiendan consumir cinco raciones diarias de ambas. Bebe agua Nuestro cuerpo está formado en su mayor parte por agua. De ahí que esta sea imprescindible para nuestro organismo. No obstante, nuestro cuerpo no nos la pide de manera natural, por lo que debemos forzarlo un poco. Hay que consumir un mínimo de 2 litros diarios. Cuando comiences a hacerlo, te costará, pero en cuanto tengas la rutina, el propio cuerpo te la pedirá. Incluso es posible que te duela la cabeza si no bebes lo suficiente. Di adiós a los alimentos procesados La industria de la alimentación nos atrae con alimentos procesados y precocinados que parecen facilitarnos la vida, pero lo cierto es que empeoran gravemente nuestra salud y nuestro estado físico. Estos contienen altos niveles de sodio y grasa, por lo que hay que rechazarlos por completo. Si los usas como snack entre horas, puedes sustituirlos por frutas y verduras, o algún lácteo desnatado. No sigas dietas milagro Las conocidas dietas milagro solo hacen el milagro de empeorar tu salud y de ejercer un efecto rebote en la pérdida de peso. Por tanto, no te arriesgues a seguirlas ni siquiera por un día. Es mucho mejor que te crees unos hábitos sostenibles en el tiempo que te permitan bajar de peso de manera lenta, pero segura. No a las bebidas carbonatadas Tanto el gas como el azúcar que contienen estas bebidas no son beneficiosas para la salud y, además, hinchan y engordan. Incluso las light o las llamadas Zero no son recomendadas por endocrinos y especialistas del metabolismo. Puedes sustituirlas por infusiones, las cuales es posible preparar de antemano y mantenerlas frías en la nevera para consumir cuando quieras. Usa suplementos que te ayuden No nos referimos a pastillas para adelgazar ni nada de eso, pero sí a vitaminas, pastillas naturales de té rojo para eliminar líquidos, y otras similares. Tu médico o farmacéutico puede recomendarte algunas. Este puede ser tu año. El 2022 se tiene que convertir en un año distinto a los dos anteriores, porque lo merecemos. Por ello, ponte manos a la obra y consigue tus objetivos fácilmente siguiendo estos consejos. Porque tú puedes si quieres. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)