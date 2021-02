Economía Cómo prepararse para un préstamo jueves 11 de febrero de 2021 , 08:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Para muchos consumidores pedir un préstamo es un momento de cierto agobio que no ayuda a manejar el estrés típico de una situación en la que se necesitas dinero. Generalmente, las necesidades de liquidez vienen acompañadas de imprevistos y cierta urgencia, lo que no es una buena compañía para tomar decisiones financieras. Por eso, y gracias a los expertos de Matchbanker.es, en este artículo presentamos algunos consejos para prepararse antes de solicitar un préstamo. Las cuentas claras y en papel Muchos consumidores piensan que puesto que las entidades financieras hacen comprobaciones de solvencia, el mero hecho de que les concedan un préstamo quiere decir que podrán pagarlo. Sin embargo, ni las comprobaciones de las entidades financieras son perfectas, ni nos garantizan absolutamente nada. Las entidades trabajan con probabilidades y saben que cierto porcentaje de sus préstamos caerán en el saco de la insolvencia. Lo que para ellos es una estadística, para una familia puede ser un drama. Por ello, el propio solicitante debe hacer sus cuentas y no es suficiente con hacerlas a ojo mentalmente. Conviene escribir los ingresos y todos los gastos que se tiene, para ver que margen de liquidez se maneja realmente y comprobar así que se va a poder afrontar la devolución del dinero y el pago de los intereses. Planificar el uso del dinero De la misma manera, conviene hacer números para saber cuánto dinero se necesita y para qué se va a usar. Uno de los errores financieros habituales es pedir la cantidad a ojo para luego darse cuenta de que no es suficiente. Peor todavía es la posibilidad de verse con el dinero efectivo en la cuenta y gastarlo en algo diferente a la razón por la que se pidió. Para evitar este tipo de situaciones, lo mejor es planificar claramente dónde se va a invertir ese dinero y cuánto se necesita exactamente. Tener un plan de ahorro En ocasiones la vida nos da golpes inesperados y puede hacer que nuestros gastos aumenten. Si esto ocurre mientras se tiene que devolver un préstamo puede ocasionar una situación complicada. Por eso, siempre es buena idea tener un plan de reducción de gastos al que se pueda acudir para conseguir efectivo para devolver el préstamo en el caso de que vengan mal dadas. Reducir gastos es muy sacrificado y poco agradecido, ya que los pequeños gastos suelen ser detalles que mejoran nuestra calidad de vida. Sin embargo, cuando se pide un préstamo hay que tener claro que aunque no es probable, si ocurre algo inesperado, tendremos que renunciar a esos pequeños lujos. Comparar Por supuesto, comparar préstamos antes de elegir es algo esencial. La comparación nos hace más expertos sobre lo que vamos a adquirir y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Además, si se hace el esfuerzo de comparar, probablemente se encuentre algún servicio más barato o mejor que el primero que se tenía en mente antes de hacer la investigación. Por supuesto, comparar préstamos antes de elegir es algo esencial. La comparación nos hace más expertos sobre lo que vamos a adquirir y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Además, si se hace el esfuerzo de comparar, probablemente se encuentre algún servicio más barato o mejor que el primero que se tenía en mente antes de hacer la investigación. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.