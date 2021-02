Sucesos Intervienen droga en el techo de un vehículo en un control de movilidad en Cuevas jueves 11 de febrero de 2021 , 09:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A uno de los detenidos le consta una orden judicial de búsqueda, detención y personación en el juzgado



La Guardia Civil de Almería, Detiene a tres personas de 29, 32 y 34 años como autores de un delito Contra la Salud Pública (Tráfico de Drogas) durante la realización de un control de movilidad en Cuevas del Almanzora.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor de seguridad ciudadana, sumados a los continuos controles de movilidad que Guardia Civil desarrolla en la provincia de Almería.



Agentes de la Guardia Civil durante la realización de un control de movilidad en el municipio de Cuevas del Almanzora, proceden a dar el alto e identificar a los tres ocupantes de un vehículo procedente de la localidad de Dos Hermanas (Sevilla), resultando de esta identificación que a uno de los ocupantes le consta una orden judicial de búsqueda, detención y personación en el juzgado.



La gran pericia desarrollada por los Agentes, sumada a la experiencia, hace sospechar de los ocupantes del vehículo, motivo por que se procede a realizar su registro, observando a través del hueco de la luz interior una bolsa con una sustancia blanca, por lo que se desciende desmotar todo el techo, localizando varias bolsas con distintas sustancias estupefacientes.



Finalmente, como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería procede a la detención en Cuevas del Almanzora (Almería), a tres personas de 29, 32 y 34 años como autores de un delito Contra la Salud Pública (Tráfico de Drogas) durante la realización de un control de movilidad, incautando un total de 205 gramos de heroína, 55 gramos de cocaína, 5 gramos de resina de hachís y 2 gramos de hachís.



Las diligencias instruidas junto con el detenido y las sustancias estupefacientes, han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nº 2 de Vera (Almería), que ha decretado el ingreso inmediato en prisión de 2 de los detenidos.

