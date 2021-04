Sociedad Ampliar ¿Cómo ser un productor musical de éxito? Escucha la noticia De todas las artes, la música es la que ofrece mayores posibilidades en la actualidad. Con pocos conocimientos, probando desde casa y sin necesidad de invertir cantidades millonarias en equipo, cualquier persona puede convertirse en productor musical y disfrutar de esta pasión. “Cada vez son más las personas que se lanzan al mundo de la producción musical”, explican en Ableton Live Adictos, una web española especializada en software de producción musical: “Y es que con unos rudimentos básicos se pueden construir composiciones de todo tipo de música y disfrutar de las capacidades creativas que todos llevamos dentro”. ¿Pero cómo dar los primeros pasos? ¿De qué manera empezar a adquirir habilidades y conocimientos dentro del mundo de la producción? ¿Es posible convertirse en un productor musical de éxito? La respuesta a todas estas preguntas es 'sí', y te ofrecemos algunos consejos que debes seguir para comenzar esta carrera musical hoy mismo. Practica cada día Aunque gracias a los software actuales se pueden conseguir resultados muy llamativos desde el primer día, lo cierto es que solo la práctica y el trabajo continuo marcarán la diferencia entre un productor aficionado y otro totalmente profesional y que derroche talento. “Está demostrado: la práctica, el ensayo/error, la escucha activa de las producciones de otros y la autocrítica es lo que realmente marca la diferencia entre unos y otros”, recomiendan en Ableton Live Adictos. Estudiar es necesario No, no te recomendamos que te apuntes al conservatorio, pero con descargar un programa para producir música electrónica no basta para convertirse en un gran productor. Es importante adquirir conocimientos musicales, tener nociones sobre melodía, armonía, etc. Afortunadamente, la solución está en Internet: talleres, canales de YouTube, cursos online, foros de discusión... Solo hace falta estar activo a diario y buscar las fuentes más profesionales para adquirir poco a poco todos esos conocimientos imprescindibles. ¿Copiar? ¡Error! Es muy habitual que los productores principiantes opten por 'imitar' o seguir la influencia de sus ídolos, pero esto no hará que destaques sobre el resto. Evidentemente, siempre hay inspiraciones y prácticamente ya todo está inventado, pero ese es el verdadero reto: lograr el hueco que todavía no ha sido explorado, ser único y original. Deja que te escuchen Aunque no hay que lanzar las primeras producciones a la red sin juzgar si son buenas o malas, cuando ya se tiene un bagaje y se han conseguido composiciones interesantes, es el momento de moverlas y llegar al público objetivo. La música, sin alguien que la escuche y la valora, no tiene sentido. Hoy en día es fácil: redes sociales, YouTube y otras plataformas como Spotify o SoundCloud permiten distribuir la música y hacerse poco a poco con un público que convierta esos primeros pinitos como productos en un trabajo con futuro. Estos son los principales consejos para convertirse en un productor profesional. Si lo estás pensando, puedes conseguir hoy mismo tu software de edición musical en Ableton Live Adictos y comenzar a trabajar ya mismo. ¡A por todas! Valora esta noticia 0 ( 0 votos)