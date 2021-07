Capital ¿Cómo serán los Jardines Mediterráneos de La Hoya? viernes 23 de julio de 2021 , 20:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El proyecto no será un manto que cubra todo sino que tendrá adecuada distribución para no afectar la visión de las murallas medievales Tras el anuncio del proyecto Los Jardines Mediterráneos de la Hoya, muchas son las interrogantes sobre la dimensión de las áreas verdes que se instalarán, así como de las especies que se usarán para crear este oasis vegetal en medio de montañas áridas y estructuras de la Edad Media. De acuerdo a los impulsores del proyecto se trata de 25.000 metros cuadrados de árboles y arbustos que se distribuirán de forma armoniosa en el área de 42.600 m2 que componen este espacio ubicado entre La Alcazaba y la montaña San Cristóbal. El objetivo es crear un gran jardín mediterráneo con especies nativas de árboles y arbustos como el arto negro, esparto, jarilla, palmito, algarrobo, mata conejera, arto blanco, lentisco entre otros que terminarán de conformar el mosaico de vegetación. A esta lista se suman árboles cítricos como granados, membrillos o higueras, que fueron escogidos debido a que no desarrollan una gran altura que pueda ser un obstáculo visual para admirar las murallas fortificadas. Esta es la meta durante los 14 meses que tardará la ejecución del proyecto, el cual culminará durante el primer trimestre del año 2023. Una meta alcanzable si se toma como referencia el parque de Xochimilco en México en donde se rehabilitaron 30 hectáreas de la zona de reserva en menos de dos años. Los impulsores de la iniciativa, Juan Antonio Sánchez y Vincent Morales, destacan que se sembrarán 21.048 unidades de plantas entre especies herbáceas y arbustos, y 122 árboles de catorce especies diferentes. En la selección de las plantas se ha escogido aquellas que no tienen raíces profundas que puedan afectar los restos arqueológicos que existirían en La Hoya. Por este motivo, los sectores con probabilidad de hallazgo de restos se usarán como áreas de descanso con árboles de tallo medio y bancas de jardín para que los visitantes disfruten de los espacios libres y descansen después del recorrido por el inmenso parque. Con esto se facilitará una futura excavación y que las raíces de los árboles no dañen los restos escondidos. En el centro del parque se dejará una explanada libre de vegetación para que los ciudadanos que asistan puedan desarrollar actividades colectivas. El riego Para el abastecimiento de agua de las áreas reforestadas se rescatarán las albercas existentes para que no solo cumplan una función ornamental, sino que brinden el líquido elemento para los cultivos a través de la red de canales existentes y otros por construir. Si bien en su mayoría se tratará de riego por goteo, la modalidad de inundación de parcelas se usará en las áreas de árboles cítricos. En tanto la iluminación será a nivel del suelo, quedando descartada la opción de farolas u otras luminarias por la contaminación visual. El proyecto de reforestación paisajista ha sido el sueño de varias gestiones municipales y hasta de los promotores que trabajaron por 11 años en el diseño de la propuesta que ha sido aprobada por el Ayuntamiento por un monto de 3,6 millones de euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.