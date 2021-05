PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Sociedad Cómo subir tus videos a Vimeo en pocos pasos Escucha la noticia Vimeo es una plataforma de concentración de videos fundada en el 2004, perteneciente a la empresa InterActiveCorp (IAC). Según su propio portal en línea, está disponible en 190 países y actualmente suman más de 200 millones de usuarios en todo el mundo. Se trata de una referencia en las redes sociales de contenido audiovisual, y también una de las más longevas. Es un espacio donde es posible difundir y recopilar archivos multimedia. Y sí, si bien YouTube cumple con todo lo descrito, es bueno leer más respecto a Vimeo, pues tiene también mucho para dar. T si después de leer te antojas de subir todos tus videos a este site, aquí te enseñamos cómo. ¿El futuro de los videos digitales? La evolución que ha tenido Vimeo desde su fundación ha sido increíble. Paso de ser un sitio de recopilación de contenido audiovisual un poco soso, a ser un proveedor de herramientas de creación, editor de videos y, posteriormente, un distribuidor de archivos multimedia. Y sí, es cierto, la plataforma no es tan demandada como lo es, por ejemplo, YouTube —tan solo cotejando los números es evidente que la propiedad de Google gana por mucho—. Sin embargo, no estamos hablando de cantidad de usuarios, sino de calidad de servicios. Ahora bien, Vimeo y YouTube se crearon casi a la par, teniendo objetivos similares: el video digital. No obstante, en algún punto ambas plataformas tomaron diferentes rumbos y dejaron de ser competencia directa. Actualmente, son opciones igual de buenas, pero totalmente distintas. Habiendo dicho esto, podemos concentrarnos ahora en Vimeo: ¿es acaso esta app el futuro rey del video en línea? La nueva cara de Vimeo Vimeo empezó a cambiar su estrategia a partir del 2017. Los CEO de esta compañía pensaron que sería de beneficio darle un vuelcoa la plataforma. Para lograrlo cambiaron su estrategia de negocios e inauguraron Vimeo Stock, una sección de la app donde se puede ingresar a un mercado de videos digitales. Con este ligero toque permitieron que cualquiera pueda monetizar su contenido audiovisual. Ahora aflora la pregunta: “¿Funcionó?”, pues, parece que sí. Los resultados se vieron reflejados en la cuenta bancaria de la empresa. Para 2018, Vimeo habría recaudado más de 150 millones de USD (Marketing 4 Ecommerce, 2019). Y, ¿adivinen qué hicieron con esos ingresos?: invertirlos en más publicidad. A un año después de haber implementado el marketplace, el sitio web contaba con más de 1 millón de nuevos usuarios suscritos al servicio. En la actualidad, esta cifra ha aumentado a más de 1.5 millones (Vimeo, 2021) Pero, eso no es todo. Vimeo desarrolló un software de creación de contenido multimedia, diseñado especialmente para crear videos destinados a redes sociales. En los últimos tiempos, también incursionó en los videos en vivo y ya posee una sección de streaming por suscripción, un servicio que sin duda le hace un guiño a Netflix. La app es ahora un espacio multifuncional, ideal para empresarios, profesores, cineastas independientes, periodistas y más. Paso a paso para iniciar en Vimeo Iniciar en esta plataforma en bastante sencillo, su interfaz tiene un diseño intuitivo que te ayudará a volverte parte de la comunidad y a subir contenido en un dos por tres. Aquí te decirnos cómo: Accede a Vimeo Entra al sitio oficial de Vimeo y crea un perfil, lo único que necesitarás es un correo electrónico y una contraseña. Ser parte de la comunidad de esta red social es gratis. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, las cuentas gratuitas ofrecen opciones limitadas. Al mes, solo se permitirá subir un máximo de 500mb de video de calidad estándar. Para obtener un almacenamiento más amplio y mayor libertad dentro la plataforma, es necesario cancelar un plan mensual. Sí, Vimeo no es del todo gratis, para ellos el contenido audiovisual vale y sienten respeto por eso. Tarifas para todos Vimeo ofrece diferentes planes de membrecía que pueden ser pagados de manera mensual o anual. Ahora bien, la plataforma ofrece hasta un 40% de descuento si se elige cancelar por año. Los planes varían según la tarifa, mientras mayor sea el monto, más opciones incluye el plan. Vimeo Basic Es la cuenta gratuita limitada que ofrece la app. Con ella se permite consumir ciertos contenidos. Podras utilizar las herramientas de Vimeo Create básicas y subir hasta un máximo de 500 MB semanales de video con calidad estándar, o un (1) solo video con calidad HD. Vimeo Plus El costo de este plan es de 7$ y ofrece prueba gratuita de 7 días. La cuenta Plus ofrece la posibilidad de subir hasta 5GB de video a la semana, en cualquier calidad, incluso 4K. Incluye opciones de personalización y seguridad. Vimeo Pro Este plan cuesta 20$ al mes que serán facturados por año. Ofrece la oportunidad de almacenar hasta 1TB de videos al año, en cualquier calidad. Además de herramientas de creación que incluirán plantillas y una reserva de clips, música e imágenes que se pueden utilizar con derecho de autor. Vimeo Bussines Se trata de una membrecía que equivale a 50$ al mes. Ofrece 5TB de almacenamiento total. Además de todas las funciones antes mencionadas, brinda herramientas especiales para llevar seguimiento de una marca como análisis estadísticos y planes de SEO. Se permite poner logotipos y mucho más en los videos. Vimeo Premium El plan de Vimeo Premium cuesta 75$ al mes y, además de ofrecer todo lo antes mencionado —y 7TB de almacenamiento total—, da el privilegio de poder transmitir o acceder a contenido en vivo ilimitado. Conoce Vimeo y adéntrate en él Una vez hayas elegido un plan, puedes navegar en la plataforma y familiarizarte con ella. Sin importar la membrecía que tengas, puedes entrar al Vimeo blog. En esta sección, la app les ofrece a los usuarios la oportunidad de educarse para que de esta manera aproveche mejor sus herramientas. Encontrarás una gran cantidad de tutoriales sobre “cómo hacer…”, muy útiles si eres muy poco conocedor. Si todavía no sabes cuál es la mejor manera de implementar Vimeo para tu empresa, proyecto o vida personal, quizá en este blog consigas una respuesta. Recuerda, la app ofrece muchas opciones: marketplace, streaming y creación digital de videos. Crea, publica y gana Cuando ya tengas definido qué rumbo tomar con respecto a Vimeo, empieza a crear con la app o publica de una vez tu contenido audiovisual. Saca el máximo provecho a tus videos, ya sea vendiéndolos a través de un canal live o subastándolos en el marketplace. ¿Por qué elegir Vimeo? ¿Por qué no hacerlo? Vimeo es una plataforma muy completa, siempre lo ha sido, en realidad. Lo que pasa es que muchos de sus logros se han visto opacados. Por ejemplo, en 2007 fue la primera red social en su tipo en ofrecer videos en HD. Personajes famosos del medio artístico y la política le han utilizado para difundir sus contenidos, tal es el caso de Barack Obama y la familia real británica. Su popularidad está creciendo con rapidez, y lo cierto es que tiene muchas cosas a su favor para ser exitosa, en especial que es la única app en su estilo que ofrece tantas opciones en un mismo lugar. Además, es de las pocas que no contiene publicidad. Así es, ningún tipo de banner o video publicitario, eso de “omitir en 5 segundos” no pasa dentro de su plataforma. Un sueño, ¿no? Su futuro es prometedor. Sin duda, se encuentra dentro del grupo de apps de videos, como Clipchamp o Filmora, a las que no les tomará mucho tiempo llegar a la cima. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

