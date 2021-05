Rechaza la propuesta del PSOE sobre recogida municipal de residuos plásticos

lunes 10 de mayo de 2021 , 18:16h

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha lamentado el rechazo en el pleno celebrado hoy por parte de los grupos del Partido Popular y Vox, así como del concejal no adscrito a la moción socialista en la que se reclamaba la aplicación de soluciones "al problema de residuos inorgánicos que soporta nuestro campo y nuestra ciudad". Entre las propuestas que planteaban los socialistas estaba la de reforzar la legislación, habilitar un punto limpio de recogida temporal y realizar campañas de concienciación.



"Lamento muchísimo que su ceguera ideológica les impida ver la realidad del campo", ha manifestado Valverde durante el pleno, al tiempo que ha recordado la negativa de los gestores autorizados de residuos a recoger determinados desechos del campo, así que "se trata de un problema que está aquí aunque no queramos verlo". Además, ha destacado que, si bien existe legislación al respecto, es necesaria modificarla, pero mientras tanto pueden crearse puntos limpios temporales, ya que nada impide que existan y prueba de ello es que ya vienen funcionando en otros municipios, como El Ejido, lo que confirma que los ayuntamientos están capacitados para gestionar estos residuos, aunque no sea de competencia propia.



A este respecto, la portavoz socialista ha destacado que no se pide un punto de recogida fijo, sino temporal, mientras se reforma la normativa, y ha apelado a la responsabilidad institucional del Ayuntamiento, asegurando que "Almería necesita abordar este asunto con decisión y liderar una estrategia en nuestra provincia y en Andalucía para acabar con este problema porque tenemos la obligación de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, preservar nuestro entorno y liderar la agricultura sostenible".



Valverde ha expresado su preocupación ante la situación que existe en la actualidad, ya que los agricultores no pueden llevar estos residuos a las plantas de reciclaje porque no son aceptados, lo que provoca que terminen siendo depositados en las zonas agrícolas. "La máxima de 'quien contamina paga' significa que quien genera el residuo debe recogerlo y tratarlo; el agricultor no genera ese residuo, ya que únicamente lo compra y lo utiliza, así que, cuando el producto pierde su utilidad, quien lo fabricó debe ser el que lo recoja y lo transforme", pero "la realidad es que el agricultor se encuentra en la disyuntiva de qué hacer con un plástico que ha perdido su vida útil y que debe cambiar pero que no le admiten en ninguna parte", ha manifestado. Actualmente, los agricultores pueden depositar los envases de los productos fitosanitarios en contenedores específicos, pero no ocurre lo mismo con los residuos inorgánicos que no son envases de fertilizantes o fitosanitarios.

Propuesta socialistas

Además, de la puesta en marcha de ese punto limpio temporal, la moción del PSOE reclamaba al pleno que se solicitara a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España la tramitación de una legislación en materia de residuos agrícolas no orgánicos, especialmente plásticos, que permita a los agricultores depositarlos gratuitamente o bajo el sistema de depósito reembolsable en las empresas fabricantes para su reutilización.



Asimismo, reclamaba a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura campañas de concienciación sobre la necesidad de utilizar los puntos habilitados para depositar estos residuos y tener nuestro campo limpio. Y, finalmente, se pedía que el Ayuntamiento pusiera en marcha una campaña anual de concienciación, coincidiendo con el fin de la campaña agrícola, para informar de la importancia de mantener limpios los cauces de ramblas y caminos rurales; de la obligación de utilizar el punto limpio; y de las posibles sanciones en caso de incumplimiento.