Cómo y por qué usar un comparador de piezas de recambio

En 2021 se matricularon en España unos 900.000 vehículos, una cifra que está por debajo del récord alcanzado en 2019 en 400.000 unidades, y que hay que achacar básicamente a la situación de crisis económica derivada de la pandemia, a la que ningún sector económico ha sido ajena. Lo cierto es que estos números vienen a significar que el parque móvil se está envejeciendo, y que por lo tanto, cada vez es más necesario acudir a los talleres para realizarles reparaciones o simplemente para volver a ponerlos a punto. Esto también supone un gasto no menor en el presupuesto de cualquier familia o empresa, pero existe una manera de reducir el coste final, y es utilizar piezas de repuesto compradas directamente al fabricante o al distribuidor. De eso se encarga el comparador de piezas de repuesto DAPARTO, una web creada en Alemania en 2009 especializada en comparar repuestos para que puedas ahorrar en las reparaciones, o incluso para que puedas "tunear" tu automóvil con piezas de otros modelos o marcas, o combinando colores, pudiendo así personalizarlo a tu gusto. De este modo, ya sea porque quieres hacer esas modificaciones, o porque necesitas piezas para una reparación, lo más económico es que acudas directamente a esa plataforma, ya que podrás elegir entre piezas iguales pero con distintos precios o fecha de entrega, así que eres tú quien decide cuanto te quieres gastar. Una de las virtudes de esta web de recambios de coche, es que la puedes utilizar siendo tuyo el vehículo, o siendo mecánico, para ofrecerle a tu clientela mejores precios que la competencia, ya que tienes a solo un par de click de distancia toda la variedad posible, y nunca vas a encontrarte en la situación de que un distribuidor te diga que no tiene algo. Con DAPARTO siempre hay alguien que tiene lo que necesitas. En cualquier caso, es muy simple, solo tienes que entrar, seleccionar la marca del automóvil, el modelo y la versión, y a partir de ahí, DAPARTO compara, mostrando las distintas opciones, con sus precios y si llevan o no incluido el transporte. Hay otra manera de buscar, y es hacerlo por el recambio que precisamos, de tal modo que podemos escribir "amortiguador", y aparecerán todos los disponibles para elegir. Después lo marcas, lo mandas al carrito, compruebas que todo es correcto, pagas, y en el tiempo indicado, te llegará donde haya señalado. Hemos hecho la prueba, y por ejemplo una batería de arranque Bosch para el Nissan Xtrail, tiene un precio medio de 128 euros, pero en esta web no llega a los 100 euros en las distintas ofertas disponibles. Otro ejemplo, un filtro de aire Mann está a 10 euros de media, pero en DAPARTO tienes el mismo a mitad de precio. Otros dos detalles importante a tener en cuenta es que esta web no es quien vende los productos, porque se los compras al distribuidor, ya que su función es la de poneros en contacto y garantizar que encuentras lo que buscas y pagando los menos posible, porque al ser un trato directo no hay comisiones ni otro tipo de intereses. De todas formas, y aquí viene otra de las características clave, es que a pesar de lo dicho anteriormente, no estás solo en el proceso, puesto que puedes consultar con sus especialistas en cualquier momento para elegir aquello que más se ajusta a tus necesidades, y aunque luego, si hay algún tipo de queja o de problema, es con el vendedor con quien has de contactar, DAPARTO te ayuda en todo el proceso para que finalmente quedes satisfecho. Con más de una década de experiencia, extendidos por casi toda la Unión Europea, España se convirtió en el primer país de habla no germana al que llegó esta plataforma, de eso hace ya casi tres años. Un dato más que genera confianza.

