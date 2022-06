Sociedad Comprar boleto Euromillones es fácil y rápido Escucha la noticia Gracias a internet, podemos disfrutar de un sinnúmero de beneficios, incluso, ganar dinero. Y no hablamos de buscar un empleo o invertir en un negocio. Para los amantes de la lotería, comprar boletos es más fácil si tienes una plataforma de confianza que te garantice un proceso rápido y con todas las garantías. Aquí te enseñamos cuál es la mejor opción si quieres ganarte el premio mayor de Euromillones. ¿Qué harías si ganas el premio mayor de Euromillones? Ganarse un premio de la lotería Euromillones te cambia la vida. Sin embargo, no podemos decir que sea tan sencillo formar parte de la lista de afortunados. Teniendo en cuenta que ahora está lotería no solo está disponible en Europa, sino que se ha extendido por todas partes del mundo, comprar euromillones online se ha convertido en la solución para asegurar un boleto ganador. Seguramente estás pensando en la gran cantidad de cosas que harías si te ganarás el Euromillón. Quizás pienses que lo mejor será compartirlo entre tus familiares más allegados, o bien, invertir en un negocio que te garantice que tu premio se multiplicará con el paso del tiempo. Sin importar cuál sea tu decisión, debes considerar algo importante: el impuesto a Hacienda. Así es, todos los ganadores de Euromillón han tenido que pagar un impuesto por el premio. Lamentablemente, esta retención es del 20% de la cuantía total, en premios que superan los 40.000€. De manera que antes de hacer planes, el ganador tiene que calcular cuánto dinero tendrá que darle a Hacienda. Claro, la retención del dinero se hace de forma automática. Esto quiere decir que una vez que veas el dinero en tu cuenta, ya habrá sido retenido el impuesto. Pero, es importante mencionar que esta desdicha solo le ocurre a quienes no toman la previsión de asegurar su apuesta con una aplicación comprar Euromillones. Recuperar el dinero del premio Euromillones Lo bueno de comprar lotería por internet es que tienes más posibilidades de ganar y disfrutar de tu premio. No solo porque compras boletos en plataformas autorizadas, respaldadas por las loterías más importantes, sino que, tienes la oportunidad de disfrutar de todo el dinero del premio. Asegurando tu apuesta, podrás disfrutar de tu premio completo, incluyendo la cantidad retenida por Hacienda. ¿Cómo es posible? Después que ganes el premio, la aseguradora intermediaria entre tú y la administradora de lotería oficial, se encarga de validar la información del ganador, así como la retención que ha hecho Hacienda al momento de recibir el depósito bancario. Una vez que se confirme que eres el ganador y que efectivamente has perdido el 20% de tu premio, la plataforma virtual se encargará de depositarte ese dinero que te ha sido retenido. Y lo mejor de todo es que este beneficio tiene un costo de tan solo entre 0,15 y 3€. Sí; asegurar tu apuesta por ese módico precio te traerá grandes beneficios más adelante. La forma correcta de comprar y asegurar boletos de lotería Hay una sola opción con la que puedes comprar boletos de lotería de forma segura: Laguinda. Esta, aunque no es una administradora de lotería, te conecta con las empresas que venden los boletos de Euromillones. De manera que, tienes la garantía de comprar un boleto único y original. La plataforma intercede por ti ante tu lotería favorita, para que recibas el dinero completo de tu premio. Además, Laguinda protege tu inversión con un seguro barato. Por tan solo 0,50€ en el caso de Euromillones, tienes la oportunidad de recibir el monto total del premio, de resultar ser el afortunado ganador. Aunque Hacienda te retenga el dinero del impuesto, Laguinda te lo devuelve completo en tan solo 20 días. Puedes asegurar muchas apuestas con Laguinda. Premios que están sujetos a retención como Euromillones, Primitiva, Bonoloto… puede ser asegurados por esta plataforma. Y los premios que no tienen el impuesto, tienen el respaldo que serán depositados a tu cuenta bancaria directamente. Solo tienes que hacer un pequeño registro y validar tu información. Cada apuesta se asegura individualmente. Por cuanto, si te ganas dos loterías distintas, tendrás dos premios completos que reclamar. Laguinda da garantías a sus clientes pues cuenta con el respaldo de las mayores loterías europeas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)