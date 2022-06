Capital Ayuntamiento y Aqualia entregan los premios de la 19ª edición del Concurso Digital Infantil martes 21 de junio de 2022 , 19:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, y el director del Servicio de Aqualia en la capital, Sergio Pérez, felicitan a los cuatro ganadores, seleccionados de entre más de 6.600 participantes La concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos, y el director del Servicio de Aqualia en la capital, Sergio Pérez, han hecho entrega esta mañana de los premios correspondientes a la 19ª edición del Concurso Digital Infantil 'Aqual y ODS6: rumbo al planeta 2030' que la empresa lanzó en 2021 en torno al microsite www.aqualiayods6.com con la intención de concienciar y educar a los más pequeños sobre la importancia del agua y el trabajo que hay detrás de abrir el grifo y disponer de agua de calidad. Isabella Arrieta Moya y Mª del Mar Palenzuela Vicente, alumnas del colegio San Ildefonso; Mario Cerdán Ferrer, del colegio Virgen de Loreto; y Juan Miguel Pérez Lorente, del colegio Luis Siret, han sido los ganadores de esta edición. Los niños, acompañados por sus padres y miembros del equipo docente del colegio, han recibido un smartwatch cada uno como premio por haber sido unos de los 250 finalistas seleccionados entre los 6.600 escolares de España y Colombia que se presentaron al certamen. Margarita Cobos ha querido agradecer que de nuevo este año se premie el trabajo y el talento de los jóvenes almerienses y ha valorado especialmente que, además de sensibilizar a los más pequeños en el cuidado del agua, este certamen favorezca también el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Igualmente, ha recocido a los ganadores “lo bien qe trabajan y lo concienciados que están con el medio ambiente”, así como al profesorado y a los directores de los centros que “siempre acogen muy bien todas las iniciativas que les llevamos desde el Ayuntamiento”. Por su parte, Sergio Pérez ha declarado que “en Aqualia trabajamos para que la sociedad adquiera mayor sensibilidad y conciencia sobre todo lo necesario para que el agua llegue a los hogares y por qué debemos consumirla de forma responsable, y este certamen ayuda a que los más pequeños asimilen esto. Todo ello teniendo en cuenta que lo que se aprende y se interioriza de niño, no se olvida.” Todos los participantes han demostrado mucha creatividad, además de conocer muy bien el ciclo integral del agua y cómo usarla de forma sostenible para contribuir a alcanzar los ODS de Naciones Unidas. En www.aqualiayods6.com , tras escoger el lienzo, los niños han ido contestando preguntas sobre la gestión del ciclo integral del agua. Sus respuestas les proporcionaban nuevas piezas para insertar en el lienzo, hasta completar el diseño de su cartel. Más de 3.800 horas de formación digital La 19ª Edición del Concurso Digital Infantil convocado por Aqualia recibió 10.450 trabajos proporcionando 5.966 horas de formación y entretenimiento (+57% en relación con el año anterior). El concurso, en el que desde su inicio han participado más de 250.000 alumnos, se enmarca en el conjunto de iniciativas que regularmente desarrolla Aqualia con colegios, institutos y centros universitarios para darles a conocer las fases del ciclo del agua y educar en un uso y consumo más responsable de este recurso. El Concurso Digital de Dibujo Infantil es algo más que un certamen. En estos 19 años ha conseguido formar a varias generaciones en la importancia del agua y el trabajo que hay detrás de abrir el grifo y contar con agua de calidad. Porque lo que se aprende y se interioriza de niño, no se olvida. Actualmente se encuentra vigente la edición número 20 del concurso en la misma plataforma (www.aqualiayods6.com), donde los escolares de 3º y 4º de Primaria realizan sus trabajos. El certamen fue premiado a finales de 2021 en la categoría de “Mejor Estrategia integral de Comunicación”, dentro de la XII Edición de los Premios Corresponsables Iberoamérica y constituye una de las muchas iniciativas educativas y comprometidas de Aqualia con los ODS enmarcadas en la estrategia de su Plan estratégico 2021 - 2023 para un futuro sostenible como una acción real más que causa un impacto positivo para frenar el cambio climático. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

