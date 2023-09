Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Compromiso con la conectividad Joaquín Pérez de la Blanca Más artículos de este autor Por sábado 02 de septiembre de 2023 , 11:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La necesaria mejora de la conectividad de Almería solo puede llegar con la suma de esfuerzos en torno a este objetivo común. Es una premisa que tenemos muy clara desde el Ayuntamiento y así lo hemos demostrado con el acuerdo que hemos logrado entre el Consistorio, la Diputación Provincial y la compañía Iberia, un compromiso que nos permite recuperar durante tres días a la semana el vuelo de las 7.10 horas con Madrid y aumentar hasta cuatro las frecuencias diarias y el número de plazas. Las comunicaciones son, además de una necesidad imperiosa para la ciudad y la provincia, un empeño personal de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, que ya se está traduciendo en hechos. Lo cierto es que la mejora de la conexión aérea con la capital de España es fruto del trabajo conjunto que desde hace meses se viene desarrollando con la institución provincial y la propia empresa. Fue uno de los pactos que ofrecimos a los almerienses en las pasadas elecciones municipales y este hito supone un paso fundamental, como lo han sido los vuelos con París y Düsserdolf (Alemania). Las conexiones van a mejorar ostensiblemente durante la temporada de otoño e invierno, desde el 29 de octubre, lo que nos ofrece una oportunidad para conectarnos con el mundo a través de Madrid y, sobre todo, para abrir la puerta a la llegada de turistas a nuestra ciudad. Es un avance notorio, pero no nos conformamos. Somos conscientes de la importancia de contar con vuelos a precios razonables, es una de las reivindicaciones que compartimos con los almerienses y esa es la negociación que estamos emprendiendo con Iberia en una segunda fase, una vez que hemos acordado el aumento de vuelos. En ese sentido, vamos a seguir trabajando con el objetivo de lograr las mejores condiciones. Y no nos quedamos ahí, porque nuestro compromiso es continuar reivindicando y trabajando para conseguir más mejoras en las conexiones aéreas, ferroviarias y por carretera para poner fin al aislamiento de Almería. Porque no somos una isla, aunque lo parezca. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Joaquín Pérez de la Blanca Concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad 1 artículo Todos los firmantes