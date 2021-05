Capital Ampliar Compromiso del Ayuntamiento con los derechos de todos con independencia de sus capacidades lunes 03 de mayo de 2021 , 16:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha participado, vía telemática, en la celebración del Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad organizado por la FAAM y en el que han estado representadas más de 20 entidades de la discapacidad



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este lunes en el acto conmemorativo del Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizado por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) y en el que han estado representadas un total de 23 entidades de la discapacidad.



Fernández-Pacheco, ha señalado que es “imprescindible” que “sigamos promoviendo la cultura de los derechos humanos en el ámbito de las personas con discapacidad y que todos, desde nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad, seamos tan vigilantes como exigentes en el objetivo de garantizar todos los derechos de las personas con capacidades diferentes”. Es por ello que ha felicitado a la FAAM, y a todas las asociaciones que la forman, por el trabajo que viene haciendo en este sentido y “mucho más ahora”, cuando la pandemia ha tenido especial incidencia en el colectivo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. “Eso – ha continuado- nos obliga a todos a reforzar nuestro compromiso con los que más lo necesitan”. Por último, el primer edil almeriense ha asegurado sentirse “muy orgulloso” de ser alcalde de una ciudad en la que “las capacidades no son un problema, sino un estímulo para la convivencia positiva”.



Por su parte, el Presidente de FAAM, Valentín Sola ha resaltado en su discurso inaugural la “excelente coordinación” que ha existido en los complicados meses que estamos viviendo entre las distintas organizaciones, “esto ha permitido que las asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la discapacidad hayan continuado desarrollando su labor a pesar de las dificultades. Hemos recibido el apoyo y la colaboración de las distintas administraciones y es crucial que ahora con la llegada de los Fondos Europeos tengamos ese respaldo tan importante para que nuestra gestión siga llegando a miles de personas con discapacidad y sus familias”, ha apuntado Sola.



Este año la reclamación de un cambio de baremo de discapacidad ha centrado parte de las reivindicaciones, ésto además forma parte de la campaña nacional de Cocemfe #CambiodebaremoYA y que supondría reconocer el derecho del certificado de discapacidad a quienes tienen entre otras discapacidad orgánica. Las principales autoridades representantes de las distintas administraciones han estado presentes en el acto, entre ellas el Secretario General de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Juan Ramón Fernández, quien ha destacado el papel de FAAM y su tejido asociativo en la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria.



El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha felicitado a la FAAM y todas las asociaciones por la celebración de este día y ha afirmado que “vuestras reivindicaciones son las nuestras. Para hacer realidad vuestras justas demandas siempre podéis contar la Diputación Provincial”, y ha explicado que la ciencia y la sociedad avanzan y, por tanto, “la legislación también lo tiene que hacer y se debe ajustar el baremo de la discapacidad a la nueva realidad y las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias”.



En este sentido, ha querido agradecer el “gran trabajo” que la FAAM y todas sus entidades llevan a cabo a favor de las personas con discapacidad en todos los rincones de la provincia y ha reconocido sentirse “orgulloso de todos vosotros por la impresionante labor que desarrolláis. La provincia de Almería es mucho mejor gracias a vosotros porque llegáis a donde la administración no llega. Los socios y voluntarios de las asociaciones sois fundamentales para que la sociedad madure. La Diputación siempre estará a vuestro lado para trabajar por la igualdad en la provincia”.



La presidenta del Parlamento Andaluz ha vuelto a acompañar a Federación en esta fecha. Marta Bosquet ha destacado la importancia de la acción legislativa para mejorar la vida de las personas. “Así, la Convención Internacional ha supuesto un cambio en el paradigma, pero aún queda mucho por hacer para llegar a la igualdad real y efectiva”. En alusión al tejido asociativo ha destacado que “sois un ejemplo y un referente y con vuestro trabajo hacéis un mundo más justo y amigable. Somos vuestros aliados y continuar así es el compromiso de esta institución”, ha apuntado.



Tras la intervención de las autoridades las veintitrés asociaciones participantes han dado lectura a parte del articulado de esta convención internacional. Un instrumento jurídico que da visibilidad a este grupo social dentro del sistema de protección de derechos humano de Naciones Unidas, y que supone la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.

