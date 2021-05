Capital El alcalde firma el contrato para la remodelación de la Plaza de la Administración Vieja lunes 03 de mayo de 2021 , 15:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las obras comenzarán este mes de mayo y estarán listas para finales de año. El objetivo que persigue el Ayuntamiento de Almería con este proyecto es continuar con la puesta en valor y dinamización del Casco Histórico



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha firmado el contrato para la ejecución de las obras de remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y su entorno con la empresa 'Hormigones Asfálticos Andaluces S.A.', por importe de 936.609,96 euros y un plazo de ejecución ocho meses.



Se trata de un proyecto “muy ambicioso” que viene a sumarse al grueso de actuaciones incluidas en el Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal, “en el objetivo de puesta en valor y dinamización del Casco Histórico”, ha señalado el primer edil, que ha estado acompañado por la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella. Esta actuación integral, en una superficie total de más de 2.700 metros cuadrados, incluye obras de infraestructura como nuevas redes de saneamiento, pluviales y alumbrado público y de urbanización.



El resultado será un espacio urbano unitario, visual y formal, y continuo respecto a la propuesta de remodelación de la Plaza Vieja, en el que el peatón sea el protagonista, restringiendo el tráfico rodado en la zona, en el objetivo de seguir avanzando en el proceso de peatonalización del centro y de adecuación y mejora de plazas y espacios públicos. Las obras incluyen la mejora en la conexión entre Plaza Vieja y Plaza de la Administración Vieja y de estas con la calle Juez y la calle Pósito, con el diseño de dos escalinatas y una fuente.



Además de la Plaza de la Administración Vieja, especial relevancia dentro del proyecto tiene la actuación que se plantea para la calle Mariana, como prolongación natural de la calle Tiendas, quedando a un solo nivel y restringida al tráfico solo para residentes



El de la Plaza de la Administración Vieja, calle Mariana y calle Juez es un proyecto al que van a seguir, una vez se firme el convenio con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, las obras de adaptación interior de la Casa Consistorial, con una inversión cofinanciada, de unos siete millones de euros. Pendiente quedará la urbanización de la Plaza Vieja.

