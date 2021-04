Almería Con casi 24.000, Almería es la sexta provincia de España con más rumanos miércoles 14 de abril de 2021 , 12:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Encuentro entre el subdelegado del Gobierno y el secretario general adjunto del Gobierno de Rumanía



El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente Arias, ha mantenido hoy un encuentro en la Subdelegación con Mircea Abrudean, secretario general adjunto del Gobierno de Rumanía y Oana Ursache, secretaria de Estado en el departamento de los ciudadanos rumanos residentes en el extranjero. En la reunión han participado también el cónsul jefe de la oficina consular de Rumanía en Almería, Robert-Claudiu Hellvig, y Laviniu Enii, ministro consejero de la Embajada de Rumanía en Madrid.



La reunión se produce en el marco de los encuentros preparatorios para la primera cumbre bilateral que mantendrán los Gobiernos de España y Rumanía el próximo mes de junio, según anunció la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, junto a su homólogo rumano, Bogdan Aurescu, durante su visita a Bucarest el pasado febrero.



Almería es, con 23.820 ciudadanos rumanos, la sexta provincia española con mayor población de residentes procedentes de este país después de Madrid, Valencia, Castellón, Zaragoza, Barcelona y Alicante. Los rumanos en España (667.378 personas) conforman la tercera comunidad de residentes más grande de Europa y del mundo fuera de Rumanía y son la segunda nacionalidad extranjera más numerosa en España tras la comunidad marroquí.



Del total de residentes rumanos en Almería, 12.486 se encuentran afiliados a la Seguridad Social. De ellos, 7.222 están afiliados al régimen general, 1.119 son autónomos, 3.896 están afiliados en el sistema especial agrario y 249 están afiliados en el sistema especial de empleados del hogar.



Roquetas de Mar, con 8.298 ciudadanos rumanos censados (un 34,89% del total de los residentes rumanos en la provincia) es el municipio con mayor presencia en Almería, seguido de El Ejido (3.534 rumanos, el 14,86% del total provincial) y Almería capital (con 2.332 ciudadanos procedentes de Rumanía, el 9,81% del total). Níjar, Vícar, Adra, Berja, Vera, Albox y Cuevas del Almanzora son otras localidades con importantes comunidades de ciudadanos procedentes de Rumanía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.