El PSOE denuncia “colapso” en Diputación en la gestión de la ayuda a domicilio

miércoles 14 de abril de 2021 , 13:22h

Los socialistas aseguran que los retrasos de hasta 9 meses en los pagos de la institución provincial “asfixian” económicamente a los ayuntamientos







El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha denunciado el “colapso” en el que, aseguran, se encuentra el servicio de ayuda a domicilio en lo que respecta a la gestión que debe realizar el ente supramunicipal y exigen al equipo de Gobierno del PP un aumento de personal para dar salida a la documentación que está “atascada” por falta de más medios humanos en el área de servicios sociales. Esta situación está “asfixiando” económicamente a los ayuntamientos que gestionan de manera directa dicho servicio dado que algunos acumulan hasta 9 meses de retraso en el cobro que deben recibir por parte de la Diputación Provincial.



Así lo ha explicado la diputada provincial por el PSOE de Almería, Teresa Piqueras Valarino, quien se cuestiona lo que está ocurriendo en el Área de Servicios Sociales. “Para que se hagan una idea del tapón que está ocasionado la falta de recursos de este servicio en la Diputación, solo basta recordar que en los casos en los que el servicio se presta de manera indirecta, es decir, a través de una empresa, la transferencia por parte de la Junta se realiza en unos 10 días”, ha asegurado. En su opinión, es “muy grave” que las justificaciones de las mensualidades “no se estén realizando cada mes, como sería lo apropiado” y esto provoca que, al menos, 12 ayuntamientos de la provincia “estén soportando el pago de la financiación de este servicio desde junio del año pasado”. Se trata de Alhama de Almería, Alsodux, Beires, Canjáyar, Gádor, Huécija, Huércal de Almería, Pechina, Rioja, Serón, Tahal y Viator, según tienen constancia los socialistas.



“No es de recibo, no está justificado de ninguna manera, que estos ayuntamientos tengan que estar soportando el coste del servicio cuando la trasferencia de fondos por parte de la Junta de Andalucía es de unos 10 días cuando no interviene la Diputación”, ha criticado Piqueras Valarino y apunta hacia una “inadecuada dimensión de la plantilla destinada a este servicio en la Diputación” como causa de este problema. “Los trabajadores y trabajadoras hacen más de lo que pueden con los medios actuales, por lo que pedimos más recursos para evitar estos perjuicios que actualmente afectan a 12 ayuntamientos, que debido a la Pandemia están doblemente asfixiados”, ha añadido la diputada del PSOE.



Asegura que, en algunos casos, las cantidades que se adeudan a los ayuntamientos por parte de la Diputación Provincial ascienden a los 420.000 euros; una cifra “inasumible para muchos municipios, especialmente para los más pequeños, cuyos presupuestos no alcanzan esas cifras”.



“Ahora más que nunca hay que apostar de forma decidida por el servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia y aumentar la plantilla de personal en el área de servicios sociales de Diputación, ya que existen los mecanismos y la financiación adecuada para soportar este servicio durante el estado de alarma”, ha defendido.



Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Juan Antonio Lorenzo, se pregunta si esta situación pudiera responder a una “estrategia” del equipo de Gobierno del PP “para asfixiar económicamente a los ayuntamientos para volver a recentralizar a la gestión directa de Diputación este servicio” y ha recordado que en los municipios afectados por los impagos de la institución provincial “operan empresas locales” formadas, en su mayoría, por mujeres. “Esto es trabajo y asentamiento de la población en el mundo rural”, ha trasladado y lamenta que lo que el equipo de Gobierno del PP “trate de hacer con esta tardanza en el pago de la ayuda” sea que “volvamos a dejar el servicio en la empresa internacional que opera con Diputación Provincial”.