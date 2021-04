Opinión Con la crisis como oportunidad Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por lunes 26 de abril de 2021 , 12:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Con la crisis como oportunidad (BOE sic), los nuevos aguerridos milicianos de salón exhiben una descomunal cagalera que transmita a la población la sensación de amenaza y desprotección por parte de una supuesta horda fascista que pretende desmantelar su particular y falaz interpretación de la democracia. Sobre gobiernos y gobernantes, la historia es profusa en traiciones, atentados, manipulaciones y victimismo usados en beneficio de los más execrables dirigentes: Nerón incendió Roma para inculpar a los cristianos; Hitler, más que probable autor del incendio del Reichstag, inculpó al joven Van der Lubbe para aplastar a los comunistas alemanes y afianzar el Tercer Reich… y así, un interminable relato de utilización de la “crisis como oportunidad”. Cuando el liderazgo se tambalea y los apoyos languidecen se prospectan las más aventuradas incursiones en territorios prohibitivos. Algunos políticos, normalmente timoratos, vagos, justicieros, revanchistas y chulos de barrio no paran en barras a la hora de lanzar estrategias que los victimicen, fijando el foco de la amenaza en rivales que les minan terreno electoral y, aun dentro del mismo partido, les hagan sombra a su infame liderazgo. A la política se viene llorado y con capacidad de riesgo calculado. No es novedad que de amigos y enemigos se urge y se extraiga un extenso historial de candidatos y líderes políticos. Se recaban datos de la infancia, pubertad, adolescencia… artículos de opinión, tweets, tesis doctoral, currículums, multas de tráfico… y porros, cubatas, pajillas. En definitiva, estar en intensa visibilidad pública y altas instancias del Estado somete a este escrutinio personal y profesional de pasado, presente y potencial futuro. Una vez establecido el ejercicio del poder, hay partidarios y detractores. Consecuentemente, a estos próceres se les ha de proteger para salvaguardar el libre ejercicio de su alta dignidad, aunque hay casos en los que su toxicidad y ausencia de dignidad, más que proteger, blindan sus espacios por el rechazo y la indignación que producen. Valga el ejemplo de algunos/as que necesitan efectivos en número de veintiséis, que ya hubiese ansiado el más despreciable pretor del Imperio. Iglesias, Marlasca y la directora general de la Guardia Civil, la que va de mitin en apoyo del candidato socialista (comportamiento inédito y humillante para el Cuerpo) han “recibido” cartas conteniendo cartuchos sin percutir de Cetme. Las balas no fueron detectadas por el scanner ¡automático! De Correos, y las obvió el vigilante; supuestamente, al confundirlas por un conocido producto XXL de Laboratorios Rovi. La munición jamás llegó a los domicilios que pretendía el remitente, fueron interceptadas -esta vez sí- por los servicios de control de Interior y Guardia Civil. A Federico J. Losantos sí le llegó el “recado” con orifico de entrada y salida de una 9 mm parabellum. Carlos Herrera estuvo a punto de abrir una caja de Montecristo que, afortunadamente, puso a disposición del equipo de artificieros; llevaba Goma-2 con una célula fotoeléctrica: al ver la luz, al almeriense se le acabaría el día. A Aznar le reventaron 40 kg de Amosal con el resultado de algunas contusiones y una anciana en coma… Jamás, de estos y otros atentados se hizo tan dramática, miserable y mediática utilización. Un político, periodista, juez… cualquier profesional que conozca su profesión y el alcance de sus decisiones no puede tener la piel de seda y el esqueleto de cristal. No puede dejarse llevar por escarceos de amenazas que, además, aún no han sido esclarecidas. Si no fuese por la utilización de la “crisis como oportunidad”, Iglesias hubiese despreciado a los autores de la intentona como aquel cachondo legionario que no temía a las balas, sólo a la velocidad que llevan. Igual de cachondo que Echenique, cuando se mofaba del “Képchup” de Rocío de Meer o de las mujeres -no hubo mujeros- que fregaban el suelo con lejía tras el mitin de Abascal en el que los adoquines adquirían vida propia describiendo movimiento balístico. Cualquier político con dignidad, valentía y respeto democrático hubiese evitado la utilización sectaria de la amenaza para contaminar una campaña electoral con señalamientos infundados, investigación in curso, exhibicionismo mediático y un interminable plañir en platós con miserable sobreactuación del protagonista y su corifeo periodístico. Si se tiene conciencia del riesgo que conlleva el cargo, evitas acentuar el protagonismo de unos descerebrados que alienten a otros a emularlos. Esto se lleva con cautela, se investiga, se detiene al autor, se lleva a los tribunales de justicia… y, luego, se publicita. Pero los tribunales de justicia no pueden ser Telecinco, la SER y otros medios que se apresuran a interpretaciones y señalamientos de alto riesgo para convulsionar a una sociedad que no ha conocido campaña política sin la “crisis como oportunidad” desde el fatídico 11-M. No se puede dejar en manos de estos “valientes de trinchera” la gestión de nuestro futuro plagado de incertidumbre, amenazas y decisiones que condicionen a dirigentes que se asustan como siete viejas y tardan cerocoma en lanzar griterío. Y todo “con la crisis como oportunidad”. Antonio Felipe Rubio Periodista

