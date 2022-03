Almería 8 DE MARZO Concentración de UGT y CCOO para homenajear a las mujeres en el 8Marzo martes 08 de marzo de 2022 , 20:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los sindicatos CCOO y UGT Almería han celebrado este 8 de Marzo con una multitudinaria concentración en la puerta del Edificio sindical a las 11 de la mañana para reivindicar los logros conseguidos en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres y reclamar a las Administraciones públicas actuaciones conjuntas y recursos para seguir avanzando en esta senda. Los sindicatos se han manifestado marcadamente feministas, comprometidos en la lucha por la igualdad plena entre mujeres y hombres y especialmente en el ámbito laboral rechazando cualquier forma de discriminación y/o violencia hacia las mujeres en cualquier ámbito. UGT y CCOO han remarcado los logros conseguidos con el diálogo social con un impacto positivo de género que van a beneficiar a miles de trabajadoras laboral y salarialmente como han sido la recientemente aprobada Reforma Laboral que pone límites a la temporalidad y encadenamiento de contratos temporales y la precariedad, situaciones que principalmente se vienen sufriendo en mayor medida por las mujeres, asi como dos herramientas decisivas para avanzar en la igualdad: la Regulación de los Planes de Igualdad y su Registro (RD 901/20 de 13 octubre), y la Igualdad Retributiva entre mujeres y hombres (RD 902/20 de 13 de octubre). Ambas fuerzas sindicales han remarcado la necesidad de erradicar la división sexual del trabajo que adjudica a los hombres la prioridad del trabajo asalariado y a las mujeres la prioridad del trabajo no remunerado y cuidados en el entorno familiar, exigiendo un sistema de cuidados que corresponsabilice a todas las partes. Quedan retos retos pendientes en materia de igualdad. UGT y CCOO consideran prioritario impulsar la negociación colectiva de medidas y planes de igualdad adaptándola a la nueva normativa mencionada, exigir el cumplimiento de los Planes de igualdad en los términos que la legislación obliga, dignificar el sector de cuidados equiparando los derechos de las trabajadoras del hogar, combatir la violencia machista, y reformar los instrumentos de vigilancia y control de la Autoridad Laboral sobre las empresas en materia de igualdad. Para finalizar, los sindicatos han hecho un llamamiento a la participación ciudadana en la Manifestación por la igualdad convocada por la Plataforma Feminista, que se desarrollaría por la tarde con salida del Mirador de la Rambla a las 19:00 horas y finalización en la Plaza Vieja con lectura de Manifiesto. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.