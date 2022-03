Las preguntas que la ministra de Defensa no quiso responder a Rodríguez-Comendador

miércoles 09 de marzo de 2022 , 07:16h

El senador almeriense da el apoyo del PP "como partido de Estado" al Gobierno en la ayuda a Ucrania, pero Robles le responde que "no tienen sentido de Estado"

Una especie de diálogo de sordos es lo que se vió en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado a cuenta de la pregunta que el almeriense del Grupo Parlamentario Popular, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador le hizo a la ministra de Defensa, Margarita Robles sobre la implicación de España en el apoyo a Ucrania tras la invasión rusa.

El senado expresó textualmente “el respaldo leal del Partido Popular, como partido de Estado, a la actuación conjunta del Gobierno con nuestros socios de la OTAN y la Unión Europea”, pero eso no evitó que Robles les acusara de “no tener sentido de Estado”.

Además, el senador popular le pidió a la ministra de Defensa que se fíe del PP, “nosotros no somos dudosos, pero mire quien se sienta a su lado en el Consejo de Ministros, colegas del Partido Comunista. ¿De verdad puede el Gobierno del PSOE seguir contando con esos socios para el futuro inmediato que se nos avecina?”, ha apuntado, si lograr contestación, ni tampoco un agradecimiento a los populares por su respaldo en este asunto.

Pero si ese contrasentido no hubiese sido suficiente, también resultó llamativo que Rodríguez-Comendador preguntara “¿Es consciente la Sra. ministra de que el único Gobierno de los países occidentales con ministros comunistas es el de España? ¿Qué fiabilidad tiene nuestro país en Europa con miembros comunistas en su Gobierno?”, a lo que la ministra no contestó.

Tampoco logró respuestas el senador cuando recordó el cambio de criterio del presidente Pedro Sánchez sobre el envío de armas. “El lunes no, y el miércoles sí. ¿Qué pasó en esas 48 horas? ¿Quién llamó al presidente del Gobierno?” ¿En algún momento se puso en peligro la Cumbre de la OTAN, a celebrar en junio en Madrid, por la tardanza en adoptar la misma decisión que nuestros socios, respecto a enviar armamento defensivo a Ucrania?”. A ninguna de estas cuestiones respondió Margarita Robles, ni sobre el motivo del cambio, ni sobre el posible “tirón de orejas”, ni sobre la cumbre de la OTAN en Madrid.

Durante su intervención en la sesión de control, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador aseguró que “la invasión de Ucrania no fue improvisada, fue preparada durante meses por Rusia”, al tiempo que destacó que “Putin no valoró la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano y su presidente”. La ministra no desmintió la afirmación del senador en el sentido de que la invasión llevaba meses preparándose.

En lo único que vinieron a coincidir ambos, es en felicitar este 8 de Marzo, Día de las Mujeres, a las ucranianas por su comportamiento en estas fechas, y también en que, como destacó el senador, “Europa no puede permanecer impasible ante los anhelos expansionistas de Putin. Vamos a contemplar una masacre completa, un genocidio transmitido en directo por los medios de comunicación. Putin no tendrá piedad”.