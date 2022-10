Es una información de noticiasdealmeria.com Economía Concentración sindical por el último muerto en accidente laboral viernes 21 de octubre de 2022 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería es la segunda provincia andaluza con las cifras de siniestralidad más altas. En octubre ya contamos con 16 personas fallecidas durante su jornada laboral en nuestra provincia. Y el total de trabajadores que perdieron la vida por ir a trabajar en Andalucía asciende a 99.

Los sindicatos han guardado un minuto de silencio por el trabajador que perdió la vida este miércoles en Fines al caerse desde diez metros cuando realizaba trabajos en altura y denuncian una vez más la falta de control sobre las condiciones de seguridad laboral en los centros de trabajo y medidas preventivas de las empresas.

CCOO y UGT han lamentado la falta de formación adecuada, de medios de protección ante los riesgos derivados de su trabajo, la falta de sensibilidad empresarial, el estrés y/o el clima laboral por parte de la responsabilidad empresarial, así como por otro lado el no incrementar por parte de las Administraciones Públicas competentes los recursos de la Inspección del Trabajo para frenar si es preciso con sanciones a las empresas incumplidoras de sus responsabilidades en prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos exigen un Plan de choque para luchar contra la Siniestralidad laboral así como la creación del Delegado Provincial de prevención de riesgos laborales para que en aquellas empresas que no estén sindicalizadas exista una figura de vele por la Seguridad de los y las trabajadoras. Igualmente importante es la creación de un Juzgado especializado en esta materia para que los casos de accidentalidad con siniestralidad no se extiendan en el tiempo y las ayudas a las víctimas lleguen con mayor celeridad.

Han recordado que a nivel nacional se ha pedido una mesa de diálogo para que se modifique la Ley de Prevención de Riesgos laborales, que ya tiene veinticinco años para adaptándolo al contexto del mercado laboral actual.

UGT y CCOO piden implicación en este problema social y laboral a las Administraciones Públicas para actuar contundentemente con las empresas incumplidoras de sus obligaciones destinando las partidas suficientes en formación, concienciación y dotación de recursos necesarios, así como solicitan al Gobierno de la Junta de Andalucía que convoque la Mesa de Prevención de riesgos laborales urgentemente ante las cifras que en nuestra provincia se están alcanzando.

