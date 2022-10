Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Los ocho millones de euros para el soterramiento ya están disponibles viernes 21 de octubre de 2022 , 15:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En Junta de Gobierno Local se ha aprobado hoy también la contratación del suministro de once carrozas para la Cabalgata de los Reyes Magos y las bases y convocatorias de los concursos de Belenes y Villancicos noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy en Junta de Gobierno Local, a propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras, la autorización y disposición del gasto, por importe de ocho millones de euros, a favor de la ‘Sociedad Almeria Alta Velocidad S.A.’, cantidad correspondiente a la aportación municipal comprometida para hacer frente al gasto de fase II de la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería, antes de la suscripción del Convenio que venga a sustituir al Convenio de Colaboración de fecha 7 de abril de 2010, entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería, ADIF y RENFE-Operadora, para la integración urbana del Ferrocarril en la ciudad de Almería y los acuerdos del Consejo de Administración de Almería Alta Velocidad S.A. adoptados en el año 2017. Paso este que precisó, previamente, de la modificación presupuestaria, aprobada el pasado mes de agosto, que hoy permite dicha aportación al proyecto de soterramiento. “Una vez más el Ayuntamiento, como ya sucediera con el soterramiento a su paso por El Puche, se convierte en la primera administración en adoptar acuerdos definitivos y poner sobre la mesa la aportación correspondiente a la financiación fijada para la ejecución de este proyecto, trascendental para la futura llegada de la Alta Velocidad y el desarrollo urbano de la ciudad”, ha subrayado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y portavoz municipal, Ana Martínez Labella. Cierra así el Ayuntamiento de Almería una tramitación administrativa “necesaria y diligente”, que permite afrontar en cuanto sea posible la firma del convenio para la financiación conjunta de este proyecto que, en el caso municipal, prevé la aportación de estos ocho millones de euros para 2022 y, consecutivamente, la aportación de 2,5 millones de euros, en 2023; 1.545.000 euros, en el ejercicio presupuestario de 2024 y misma cuantía para el año 2025. La segunda fase de este proyecto, consensuado en el seno de la Sociedad ‘Almería Alta Velocidad’, contempla el soterramiento del canal de acceso ferroviario desde El Puche hasta pasada la Avenida del Mediterráneo (con una longitud aproximada de 1,5 km); la ejecución de un nuevo vial de conexión transversal entre el edificio histórico de la Estación de Ferrocarril y la estación Intermodal, prolongando la calle La Marina; el retranqueo de la playa de vías que alinea la cabecera con el actual edificio de viajeros, liberando el espacio en prolongación del actual Parque de la Estación; el desmantelamiento de las actuales instalaciones de los talleres y su traslado a la zona del sector 20, y la construcción de un aparcamiento soterrado de dos plantas ubicado bajo las dársenas de autobuses, permitiendo así la eliminación del actual aparcamiento en superficie para poner en valor el edifico histórico, liberando totalmente el espacio sobre y bajo rasante del citado Parque de la Estación. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

