Capital Concurso de fotografía de moda flamenca en la Oficina de Turismo viernes 20 de agosto de 2021 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los participantes deben realizarse una instantánea en el photocall de la Oficina de Turismo y los ganadores se votarán en las redes sociales



El Área de Promoción de la Ciudad ha organizado un concurso de fotografía de moda flamenca, que se desarrollará hasta el 6 de septiembre. Para participar es necesario realizarse una fotografía con vestuario de moda flamenca (trajes, complementos, etc.) en el photocall de la Oficina Municipal de Turismo, situado en el Paseo de Almería, 12, y enviar las fotografías a través del formulario de la web de turismo: https://www.turismodealmeria.org/concurso-moda-flamenca/



El plazo de recepción de las fotografías comienza hoy, día 20, y estará abierto hasta el 29 de agosto del 2021, ambos inclusive. Se podrá participar enviando tantas fotos como se quiera, siempre y cuando las personas que aparezcan en la misma sea distinta. El horario de la Oficina Municipal de Turismo es lunes a sábado de 10:00 a 14:00h. y de 17:00 a 20:00h. Domingo y festivos de 10:00 a 14:00 h.



El concejal de Deportes, Carlos Sánchez, afirma que “en Almería existe una moda flamenca de calidad, tanto en diseñadores como comercios, que queremos promocionar, y nada mejor que con un concurso que se difundirá en las redes sociales de Enamorados de Almería, con más de 63.000 seguidores en Facebook”.



En esta línea, el 30 de agosto se subirán dos galerías fotográficas al perfil de Facebook ‘Enamorados de Almería’, con todos los participantes y ganarán las 4 fotografías (2 adultos y 2 niños/as) que más ‘Me gusta’ consigan. Las fechas de votación serán del 30 de agosto al 5 de septiembre. Los ganadores se anunciarán el 6 de septiembre mediante una publicación en este perfil social.



En cuanto a los premios, en la categoría niños/as los dos premios son, respectivamente, complemento de moda flamenca de “Artesanía Sorroche” y una jornada de Multiaventura para 4 personas; y complemento de moda flamenca de “Curro Ruiz Artesanía Flamenca” y una jornada de multiaventura para 4 personas. Y en categoría de adultos, los premios son complemento de moda flamenca de “Artesanía El Rocío” y baños árabes, incluyendo un masaje para 2 personas; y complemento de moda flamenca de “Faralá” y baños árabes, incluyendo un masaje para 2 personas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

