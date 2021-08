Las ‘Emociones’ de la tauromaquia en la Diputación

viernes 20 de agosto de 2021 , 15:42h

Esta exposición fotográfica, realizada por José Luis Molina y Miguel Asís con la organización del Foro Cultural 3 Taurinos 3, se pude visitar hasta el 28 de agosto en el Patio de Luces de la Institución Provincial





El patio de Luces de la Diputación de Almería acoge hasta el día 28 de agosto la exposición de fotografía taurina ‘Emociones’, de José Luis Molina Lázaro y Miguel Asís Gallego, organizada por el Foro Cultural 3 Taurinos 3. El acto de inauguración, que estuvo presidido por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, contó con la presencia de Juan Aguilera, presidente del Foro Cultural 3 Taurinos 3, los dos autores de las imágenes y el presentador del acto, Daniel Valverde.



Manuel Guzmán, diputado de Cultura y Cine, dio la bienvenida a los asistentes “a este patio que se viste de luces para tratar la pasión sobre la tauromaquia. Lo hacemos como siempre de la mano del Foro Cultural 3 Taurinos 3, y agradezco el apoyo que hacen a la tauromaquia, ya que gracias a ellos estos últimos años hemos disfrutado de varias exposiciones en este patio”.



También Guzmán tuvo palabras de elogio para el trabajo tanto de José Luis Molina como Miguel Asís. “Gracias por vuestro esfuerzo porque no es fácil hacer estas fotografías, y es complicado hacerlas tanto en el mismo ruedo como en el campo. Son cinco años los que se llevan realizando este tipo de exposiciones en este Patio de Luces. La Diputación siempre es y será un referente de apoyo para todos los que aman la tauromaquia”.



Por su parte, José Luis Molina, el fotógrafo que muestra una serie de imágenes realizadas en el albero, daba las gracias al Foro 3 Taurinos 3 por darle la oportunidad de mostrar sus fotografías. “He tratado el toro en la plaza, y he querido hacer un recorrido de la Feria Taurina de 2019, desde que se hace el sorteo de los toros, un apartado que se sabe que existe, pero muchos aficionados no lo han visto, hasta la suerte suprema”, afirmó.



“También recojo una serie de momentos intimistas de los toreros y otras fotos donde pretendo destacar la morfología del toro, así como la expresión del torero. Eso es lo que yo pretendo y si al final lo consigo ustedes lo dirán, si les gustan mis fotografías”, dijo Molina.



Miguel Asís, un murciano que se siente en Almería como si estuviera en casa, subrayaba que “en mis fotografías realizadas en el campo, quiero que lo que yo siento se vea plasmado. Cada vez que veo una fotografía de las 30.000 que tengo archivadas recuerdo el momento exacto en que la hice y eso, para mí, es una emoción”. Asís es la primera vez que muestra sus fotografías realizadas en el campo.



Juan Aguilera, presidente del Foro Cultural 3 Taurinos 3, dio las gracias tanto a José Luis Molina y Miguel Asís por sus imágenes. “Llevamos cinco años mostrando la cultura taurina en este patio de Luces. Recuerdo la exposición ‘Albero’ de Emilia Resina y Ana Sánchez Lucas en 2017. En 2018 tuvimos la exposición de Emilia Resina y Chema Artero desde diferentes disciplinas artísticas como eran la pintura y la fotografía. En 2019 fue la muestra ‘Sentimiento’ de José Luis Molina y la presentación del libro ‘Caprichos del toreo’, escrito por Rosa María Román Casado”.



‘Emociones’ se puede visitar en el Patio de Luces de Diputación de lunes a sábado, en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, y los domingos de 10 a 14 horas, hasta el próximo 28 de agosto.