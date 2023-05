Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Condenados por robar 240 euros haciéndose pasar por guardias civiles Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 09 de mayo de 2023 , 20:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Pusieron de rodillas a su víctima y le apuntaron en la espalda con lo que decían que era una pistola Dos hombres han sido condenados por un atraco en Vera en el que se hicieron pasar por agentes de la Guardia Civil. La víctima fue bajada "a la fuerza" del vehículo y puesta de rodillas mientras le colocaron algo en la espalda, asegurándole que era una pistola. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 18 de mayo de 2020 cuando la víctima se dirigía a comprar tabaco en su coche hacia la Avenida de la Tortuga, según la resolución judicial. Durante un incidente, los acusados bloquearon el camino del afectado con otro vehículo y lo obligaron a salir de su coche mientras afirmaban ser guardias civiles. Lo pusieron de rodillas y lo apuntaron con una pistola por la espalda mientras le quitaron 240 euros y un teléfono móvil. Además, rompieron la palanca del intermitente y el bombín de arranque del coche antes de irse. Los acusados admitieron los hechos durante el juicio. Los acusados causaron daños valorados en 82 euros y lesiones leves a la víctima, como escoriaciones en ambas rodillas y un hematoma en el brazo, aunque no necesitó tratamiento médico. La sentencia establece que hay un tercer acusado que no ha podido ser juzgado por estar en rebeldía. Los acusados recibieron dos años de prisión por robo con violencia y cuatro meses de multa por delitos leves de lesiones y daños. La juez permitió la suspensión de la pena privativa de libertad durante tres años, siempre que no vuelvan a delinquir, y también se les ordenó pagar una indemnización de 501,98 euros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.