Economía Condenan a Correos por impedir la conciliación de una empleada en Almería viernes 19 de agosto de 2022 , 18:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tendrá que indeminizarla con más de 6.000 euros La empresa pública Correos ha sido condenada por el titular del Juzgado de lo Social número 1 de Almería por vulnerar los derechos de una trabajadora destinada en un puesto de trabajo a 70 Km de su domicilio, con dos hijos a su cargo, de 2 y 7 años. La trabajadora solicitó asesoramiento al sindicato independiente SIPCTE de Almería, ya que había solicitado el cambio a un puesto de trabajo próximo a su domicilio, donde poder conciliar su trabajo con la vida personal y familiar, siendo desestimada la petición por la empresa, alegando la inexistencia de plazas vacantes y procedimientos de reducción de jornada. En cumplimiento a dicha sentencia y con el objetivo de poder atender a sus hijos, Correos ya ha trasladado a la trabajadora a una cartería de la capital almeriense pues esta vive en los alrededores de Almería El juez ha establecido que la conducta de Correos vulnera el derecho de la trabajadora a no ser discriminada por razón de sus circunstancias personales y familiares, por lo que Correos ha sido condenada a pagar a la trabajadora, defendida por el Letrado Jorge Ponce, una indemnización superior a 6.000 euros, además de determinar el traslado a un puesto de trabajo de su categoría en Almería. Para el responsable del Sindicato SIPCTE Paco Sabio , se trata de una sentencia histórica y pionera en Almería, y determina que los trabajadores de Correos tienen derecho a conciliar su vida laboral con la personal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

