Capital Almería se ilumina con nueve días de Feria sábado 20 de agosto de 2022 , 09:26h La alcaldesa en funciones María Vázquez enciende la iluminación del Recinto Ferial y el pregonero, Chipo Martínez, confiesa que "estas fiestas siempre son un reencuentro con mi infancia" "Hoy, por fin, después de dos años complicados podemos celebrar algo que todos estábamos esperando. Y por eso, con la alegría, la responsabilidad y el honor de poderlo hacerlo por primera vez como alcaldesa en funciones de nuestra ciudad, os digo: Almerienses… ¡Ya es Feria!". Con estas palabras, la alcaldesa en funciones, María Vázquez, ha dado la bienvenida a los nueve días de Fiestas en honor de las Virgen del Mar y ha presentado al pregonero, el músico Chipo Martínez, que a su vez ha confesado que “las fiestas patronales son para mí siempre un reencuentro con mi infancia”. Una Feria que, como destaca la primer edil, es “diversa, plural, participativa y también inclusiva”, y suponen días de “diversión y color, en una ciudad abierta a los almerienses y a todas las personas que nos visitan”. Se trata también de una Feria muy musical, desde el propio pregón, que ha tenido como epílogo la interpretación de la canción ‘Desert wind’ por parte de Pepe Lee, Diego Cruz (concejal de Cultura) y Chipo Martínez, los tres miembros de la banda Sun Rockets. Y, como manda la tradición, tras el pregón en la Plaza Vieja, coronado con el concierto ‘Tops 90s Party’, los almerienses se han desplazado al Recinto Ferial, donde la alcaldesa en funciones ha encendido la iluminación extraordinaria compuesta por 382.232 puntos de luz Led (incluyendo la Portada de la Puerta de Purchena), y en la que disfrutarán con el buen ambiente en las casetas tradiciones y juveniles, y las variadas propuestas de las atracciones y puestos de restauración, habiéndose cubierto el 93% de las 292 parcelas del Recinto Ferial y el Mediodía. La razón y la emoción se unen en la Feria de Almería La Feria de Almería se puede disfrutar desde la razón de unos números que reflejan el arduo trabajo y la espectacularidad del programa ferial, elaborado desde el Área de Cultura, con el apoyo de todo el Ayuntamiento: 12.500 abanicos, 12.500 programas de mano, 2.341 plazas de aparcamiento, 30 actividades deportivas, 20.000 claveles y 11 carrozas en la Batalla de flores, 10 concursos, talleres, exposiciones y concentraciones para fomentar la participación, 3 festejos taurinos y hasta 15 propuestas de espectáculos entre las que se incluyen cuatro jornadas de Cooltural Fest con más de 50 artistas y bandas, otras seis noches de conciertos en el Recinto de Conciertos del Ferial (Morad, Hombres G y Taburete, Malú y Estopa) y cinco noches en la Plaza de la Constitución (fiesta de los 90’s, Banda Municipal, dos noches de Festival Internacional de Folclore y la Orquesta Ciudad de Almería). Y también se puede sentir con la emoción y el corazón, que es lo que ha transmitido Chipo Martínez en su pregón: “Con solo dieciséis años subí, por primera vez al emblemático escenario de la Caseta Popular, con el atrevimiento y el entusiasmo que te da la juventud. Pasó el tiempo y fueron muchas las veces que tuve el honor de ofrecer cientos de canciones al público de Almería desde el mismo escenario, siempre con el grupo con que ha paseado el nombre de nuestra ciudad por toda España: Los Teddy Boys. Mi memoria está cuajada de vivencias y anécdotas que recuerdo con nostalgia y, al mismo tiempo, con la alegría que te da tener esa perspectiva tan emotiva de lo vivido en la feria de mi tierra”. En esta línea, María Vázquez ha reconocido la influencia de Joaquín Alberto Martínez Cortés, Chipo Martínez, en la sociedad almeriense. “Todo el mundo quiere a Chipo. ¿Y por qué? Porque no sólo es un maravilloso profesional de la música, sino que además es una bellísima persona a la que da gusto escuchar dentro y fuera de los escenarios, y es historia viva de la música y de la cultura en Almería gracias a formar parte de los Teddy Boys”, afirma la alcaldesa en funciones. Una Feria de todos y para todos La Feria de Almería se celebra desde hoy, día 19, y hasta el sábado, 27 de agosto. Junto con el encendido de la iluminación de la portada de Feria, que ha sido mejorada y reforzada para este año, se ha dado el inicio de nueve días repletos de música, gastronomía, alfarería, folclore, caballos, deporte y muchas más actividades para pequeños, grandes y mayores. Una iluminación que busca la eficiencia energética con 382.232 puntos de luminarias LED, como también se volverá a prestar atención al límite de control de ruidos para que el disfrute de los demás genere las menores molestias posibles a los vecinos de la zona, buscando que nuestra Feria sea cada vez más sostenible. Una Feria de todos y para todos, también inclusiva, por eso se repetirá el lunes, día 22, la iniciativa de cuatro horas sin ruido y con luces fijas en el Recinto Ferial por los niños con autismo y síndrome de Asperger. El lunes será el día en el que regrese la Batalla de Flores que ha inspirado al cartel ganador de este año, del artista almeriense Jose Manuel Vela Caparrós, y que se desarrollará con el itinerario tradicional, saliendo desde La Gloria, bajando todo ese tramo de la Calle Granada hasta Puerta de Purchena, para después continuar hacia Obispo Orberá y finalmente concluir en el Anfiteatro de la Rambla. Entre las carrozas, como gesto de solidaridad, habrá una de niños y niñas ucranianos. En cuanto a seguridad, ante la inquietud que está generando el pernicioso fenómeno de los pinchazos, se habilitará un punto de atención violeta frente a cualquier tipo de violencia de género tanto en la Feria de la Noche (junto al puesto de Protección Civil) como en la Feria de Mediodía (junto al Teatro Cervantes). Habrá más casetas, tanto tradicionales como juveniles, como ambigús en la Feria del Mediodía, hasta nueve: en calle Marín, en plaza Pablo Cazard, Paseo de Almería, plaza Virgen del Mar, plaza Flores y plaza Tomatito. Tradiciones y actos religiosos En las tradiciones de Feria no faltará la conmemoración de la festividad de los Mártires de la Libertad, Los Coloraos, el miércoles 24, que contará este año con la conferencia del abogado urbanista Ginés Valera Escobar. Se celebrará la trigésima edición de la Feria de Alfarería del 23 al 27 de agosto, con una veintena de expositores de varios puntos de España, Francia y Portugal, con numerosos talleres para todos los públicos. Tampoco faltará la vigésimo octava edición del Festival Internacional de Folclore con participación de grupos de Argentina, Costa Rica, Senegal, Italia, y, de España, de Castilla La Mancha y La Rioja, además de los anfitriones del grupo municipal ‘Virgen del Mar’. Se recuperan los homenajes a la mujer (domingo) y a los mayores (jueves) en la Caseta Municipal. Por las mañanas habrá dianas de gigantes y cabezudos, también restaurados este año, por varios barrios: Casco Histórico, Quemadero, Barrio Alto, Santa Isabel, Plaza de Toros, Los Ángeles y Pescadería. Para los más pequeños, se recordarán juegos tradicionales infantiles cada mañana en el Parque Nicolás Salmerón, con muchas actividades y animación musical. Además de varias actividades de showcooking, vuelven los concursos de gastronomía, tanto para adultos como para minichefs, los días 23, 24 y 26 de agosto. También se retoman los certámenes de dibujo infantil y de pintura y las exhibiciones de mini Cooper y motos antiguas. El domingo y segundo sábado de Feria volverán los paseos de caballos y enganches al Paseo, como también se celebrará el acto de entrega del Capote de Paseo al triunfador de la Feria Taurina 2021, que fue Emilio de Justo. Una feria taurina que contará este año con nombres propios tan destacados como el del propio De Justo, El Juli, Morante o Roca Rey. En cuanto a los actos religiosos, se inaugurarán el sábado, día 20, con el pregón en honor de la Virgen del Mar a cargo del especialista en Neurocirugía y doctor en Medicina y Cirugía, Miguel Ángel Arráez, y como principal novedad destaca que la Ofrenda Floral a la Virgen regresa al sábado 27, el día de su festividad, mientras que el domingo 28 tendrá lugar a mediodía la Santa Misa presidida por el obispo Antonio Gómez Cantero y por la tarde la solemne procesión en honor de la patrona de Almería. La música para todos los gustos, con Cooltural Fest como protagonista, y más de una treinta de actividades deportivas coronan la Feria en honor de la Virgen del Mar. María Vázquez ha concluido recordando “el enorme esfuerzo que cada Feria hacen muchas personas por nuestra seguridad, por nuestra tranquilidad y para que todo discurra con normalidad. Gracias a los equipos de la Policía Local, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Bomberos, Sanitarios, Protección Civil y Limpieza, que estos días trabajan muy duro para que todos los almerienses lo pasemos bien". Como ha afirmado el pregonero, "os invito a todos a uniros en una marcha colectiva hacia el real de la feria para disfrutarla, para exorcizar estos dos últimos años de retención y tristeza, para vivirla con ese regocijo que nos caracteriza a todos los almerienses". Ha sido una primera noche brillante de la Feria del reencuentro, la más esperada, en una #AlmeríaenFeria de todos y para todos.

