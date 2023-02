Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Condenan al Ayuntamiento de Almería por una caída peatonal martes 07 de febrero de 2023 , 16:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El arreglo que posteriormente hizo el Consistorio sirvió de prueba del mal estado de la vía El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Almería ha acordado que el Ayuntamiento de Almería debe abonar 10.800 euros a una vecina de la ciudad que sufrió lesiones tras caerse al caminar por la calle. Esto se debe a las "deficiencias" que presentaba el acerado, el cual tenía "una losa partida y un ligero desnivel", según el informe municipal. El juez ha demostrado la existencia de un "nexo causal" entre la caída y el estado del acerado, lo que provocaría una responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento. A pesar de que el Consistorio argumenta sobre la "nimiedad del desperfecto", también reconoce que éste era "perfectamente visible para poder ser esquivado". A principios de noviembre de 2018, una vecina de Almería sufrió una caída en la Plaza Barcelona, esquina con la carretera de Ronda, frente a una clínica dental y justo delante de la Alcaldía. Esta caída le provocó lesiones que necesitaron atención médica. La demandante presentó fotografías y un informe pericial ratificado en juicio para demostrar que la acera tenía un desnivel y una holgura entre las losas, lo que podría haber provocado el tropiezo de la perjudicada. El Ayuntamiento había rechazado su reclamación de responsabilidad patrimonial, por lo que inició el procedimiento judicial. El juez ha destacado que el tropiezo era más probable en horario nocturno, "como el que existía cuando tuvo lugar la caída, en pleno giro de calle, y en zona cerca a una arqueta", lo que "hace que sea difícilmente perceptible a la vista para que pudiera ser evitado con un deambular diligente". La inspección realizada por el Ayuntamiento, un año después de los hechos, mostró la existencia de "deficiencias de muy poca entidad" en la solería. A pesar de ello, se tomó nota y se mandó a la empresa de mantenimiento para que realizara la reparación. El juez ha determinado que esto acredita la existencia del daño, y el funcionamiento "anormal de los servicios públicos". El Tribunal ha ratificado una indemnización de 10.800 euros para la parte perjudicada, sin tener en cuenta la actualización de cuantía solicitada hasta 11.448 euros. Esta petición no contó con el apoyo legal necesario para su aprobación. El Ayuntamiento de Almería ha autorizado los fondos necesarios para cubrir esta indemnización a través de la entidad aseguradora con la que tiene un acuerdo de franquicia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

