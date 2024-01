Sucesos Conductor de vehículo de alta gama con matrícula falsa y drogado Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 15 de enero de 2024 , 10:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El implicado, detenido en la A-92 N, transportaba drogas y exhibía documentación falsificada en un lujoso automóvil* En un operativo de máxima urgencia, la Guardia Civil de Tráfico de Almería desarticuló una peligrosa red delictiva que operaba en la autovía A-92 N (Guadix-Vélez-Rubio). Un conductor de un vehículo de alta gama fue detenido bajo la acusación de falsedad documental y conducción bajo la influencia de drogas, después de ser interceptado circulando a gran velocidad con placas de matrículas falsas. El incidente fue alertado por un Guardia Civil fuera de servicio mediados del pasado mes de diciembre, quien informó a la central COTA de la Guardia Civil de Almería sobre la peligrosa conducta del conductor en la citada autovía. Dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que se encontraban cercanas a la zona, respondieron con rapidez y detuvieron al vehículo de lujo, el cual portaba placas de matrícula francesas. Sin embargo, tras la identificación del conductor y la inspección del vehículo, se descubrió que las placas de matrícula eran falsificadas y que el número de bastidor correspondía a un turismo con matrícula española. La sorpresa llegó durante el registro del vehículo, cuando los agentes encontraron 11 gramos de hachís ocultos en un doble fondo del maletero, junto con las placas de matrícula españolas auténticas del automóvil. El personal de tráfico de la Guardia Civil procedió a realizar al conductor pruebas de alcoholemia y drogas, revelando un resultado positivo en consumo de THC y Metanfetaminas, aunque se espera la confirmación del laboratorio correspondiente. Como resultado de esta intervención, la Guardia Civil de Almería ha iniciado una investigación contra el conductor, señalado como autor de los delitos de Falsedad Documental y Conducción Bajo la Influencia de Drogas. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vélez Rubio (Almería). No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

