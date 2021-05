Capital ‘Conectandoalmeria’ nace como escaparate digital del comercio de la capital martes 25 de mayo de 2021 , 19:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Carlos Sánchez presenta el nuevo ‘marketplace’, con el que “el Ayuntamiento quiere ayudar a la transformación digital de los comercios locales”



Según el VII Estudio Anual de eCommerce en España del año 2020, elaborado por IABSpain, la mayor asociación de la industria publicitaria española, el 72% de la población española ya compra online y se espera que este año el porcentaje sea aún mayor. Un mercado de 22,5 millones de consumidores que está esperando a golpe de click, y al que los comercios almerienses deben acceder. Por eso, el concejal de Promoción de la Ciudad y Comercio, Carlos Sánchez, ha presentado hoy el ‘marketplace’ www.conectandoalmeria.com, que nace para convertirse en el mayor escaparate digital del comercio local de Almería.



Sánchez ha dejado claro que “desde el Ayuntamiento de Almería seguiremos apoyando el comercio de proximidad, y su importante labor para dinamizar, socializar y generar empleo en el centro y los barrios, pero es indudable que la venta online es una realidad que los comerciantes deben aprovechar y sumarla a la tradicional tienda física”. Ya durante los meses más duros de la pandemia, desde el Ayuntamiento se impulsaron dos escaparates virtuales para apoyar el pequeño comercio de Almería durante el confinamiento: almeriaadomicilio.es y mercadodealmeria.com y “la experiencia resultó altamente positiva, como así nos lo han trasladado los propios comerciantes”. La nueva plataforma es “un paso más en ese proceso de formación, asesoramiento, seguimiento y apoyo integral y logístico a la transformación digital del sector que estamos realizando desde el Ayuntamiento”.



‘Conectando Almeria’ es una iniciativa público-privada, y en la rueda de prensa el concejal de Promoción ha estado acompañado por los emprendedores que están detrás del proyecto, Raúl Álvarez, Jesús Navarro y Javier Plaza. Carlos Sánchez ha detallado que cada comercio contará en este ‘marketplace’ almeriense con su propio canal de venta adicional para ofrecer sus productos y servicios, que serán enviados a cualquier lugar de España”. A la vez, ha dejado claro que el reto es más ambicioso que ofrecer una tienda online: “queremos acompañar al comercio en su digitalización, con un soporte continuado durante el proceso, con una estrategia omnicanal con el cliente siempre como protagonista, sin inversión inicial y una gestión centralizada en el desarrollo tecnológico, marketing, formación, logística y atención al cliente”.



Por eso, el deseo es que cuando arranque, en el mes de julio, estén representados todos los sectores comerciales de Almería: alimentación, deporte, infantil, decoración, moda, informática, calzado, librerías, etc..., “para lo que realizaremos una importante campaña promocional previa entre el sector, con el que ya estamos hablando, y los consumidores para darla a conocer antes de su puesta en marcha”.



Por su parte, Raúl Álvarez ha explicado que para facilitar la participación, el alta en la misma no tendrá ningún coste y tampoco se pagará mensualidad alguna durante esta año 2021. “Los comerciantes integrados en la misma tan solo tendrán que abonar un porcentaje de las ventas por la distribución, de la que se encargará la propia plataforma (el 15 por ciento). Y el objetivo principal es potenciar el mercado local”, indica.



El estudio de IABSpain refleja que uno de los indicadores claves a la hora de realizar la compra es la confianza. Un 73% de la población sólo compra en webs seguras, y “es evidente que una plataforma avalada por el Ayuntamiento de Almería generará credibilidad entre los internautas y también entre los comerciantes”, explica el concejal, que ha animado a los comercios locales a “que se sumen a este ambicioso proyecto digital que quiere ser un aliado de nuestro comercio tradicional”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

