¿Conoces la Torre de Ramil en Alcóntar y al Centro de Interpretación del Aceite en Suflí? viernes 26 de mayo de 2023 , 21:00h Se trata de dos actuaciones de acondicionamiento y rehabilitación que se desarrollan en la Comarca del Almanzora El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, ha realizado una visita técnica al entorno de la Torre del Ramil en el municipio de Alcóntar. Vélez ha visitado junto al alcalde, Antonio Ramón Salas, la consolidación de paramentos y adecuación del entorno de la Torre de Ramil, también conocida como la Torre de los Moros, una torre vigía, situada en el término municipal de Alcóntar, y a un kilómetro de Hijate, sobre una pequeña loma. Vélez ha detallado que los trabajos han ido dirigidos a frenar el deterioro de la Torre del Ramil y a recuperar una imagen digna de este Bien de Interés Cultural. "Un bien de esta tipología, mejor conservado y realzado su valor, contribuirá sin duda alguna a consolidar el sector turístico del municipio de Alcóntar, como una de las actividades económicas estratégicas para el desarrollo sostenible de esta localidad, para su recuperación socioeconómica". Vélez ha añadido que "es un atractivo más para contribuir a la desestacionalización en el ámbito turístico y favorecer con ello la optimización de las infraestructuras, servicios, instalaciones y establecimientos turísticos de la localidad." La Torre del Ramil formaba parte de la red de fortificaciones y puntos defensivos. construida en época nazarí; su función era vigilar, defender y avisar en caso de ataque a los pueblos vecinos, en este caso a la torre de Somontín (al sur) y a la de Caniles (al norte). De planta circular, está construida en piedra. El acceso a la Torre se realizaba por la parte superior, donde se llegaba con una escalera de madera. Otra de las visitas que ha realizado el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, ha sido al municipio de Suflí, acompañado de su alcalde, Raúl Guirao, quienes han conocido el estado de la Almazara, que ha sido rehabilitada como Centro de Interpretación del Aceite. Unos trabajos que suponen la puesta en valor de este espacio cultural que ha dotado al municipio de un nuevo atractivo turístico al tiempo que ha recuperado el Patrimonio Cultural y Etnográfico de la comarca. El edificio se empleaba como almazara y cuenta con la maquinaria original de la misma, la cual se ha puesto en valor mediante su restauración.

Noticias relacionadas La empresa 'Atrévete a saber' recibe el premio de la Cátedra de Turismo Sostenible