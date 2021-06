Consecuencias del Real Decreto

El mundo de los juegos de azar en línea y casinos, sufren rigurosos cambios en los últimos años, y seguirán sufriendo estos cambios, con el objetivo de canalizar aún más a los jugadores y las condiciones de los casinos y sitios de juegos de azar en línea, el objetivo es claro para los legisladores de diferentes leyes, las cuales ponen en riesgo muchas webs y sitios de esta índole.

Casinos y Apuestas en línea

A pesar de que España es conocida como la pionera en permitir los juegos de azar, casinos, casas de apuestas deportivas en línea, también es conocida por tener leyes a seguir de las más estrictas para los operadores de estos sitios. Las leyes de españa son de las más rigurosas con respecto a juegos de azar y casinos en línea, dado el caso que su objetivo central es erradicar el uso de estos sitios de juegos de azar en línea por parte de menores de edad, como así también fomentar la autoconciencia de los jugadores y prevenir adicciones que puedan causar estragos a largo plazo.

Real Decreto Ley - Indicios

Un 27 de mayo del 2011, se dio por primera vez la resolución número 13/2011, sobre los juegos de azar, casinos, apuestas en línea, en la cual el juego en todos sus aspectos estaba regulado por el gobierno de España y de esta manera los operadores de este tipo de sitios tienen libre circulación para brindar sus servicios en tierras y web del país, sin embargo, las leyes según las perspectivas del gobierno fueron cambiando, dado el caso la mayoría de demandas obtenidas por parte de padres de familia y usuarios los cuales cayeron en el vicio.

La regulación tuvo como indicios el proteger los intereses públicos y de los operadores, de esta forma poder llegar a un acuerdo mutuo en el cual todos los lados salgan satisfechos, sin embargo, un punto de suma importancia, es el cual hemos encontrado que con el tiempo de circulación de los casinos en linea, menores de edad eran más propensos a estos sitios, registrarse sin ningún revisión anticipada y hace uso de estos. Por otra parte, los usuarios normativos se vieron afectados por el vicio, dando lugar que el gobierno se vea obligado a tomar cartas en el asunto y volver a efectuar cambien es sus normas según el real decreto real original.

Segunda Regulación

El 14 de noviembre del 2011, según el decreto real ley 1613/2011, que se apega a las primeras normas decretadas en la resolución 13/2011, se reforzaron la resolución en la cual se exige a los operadores de casinos y juegos de azar en línea como así las casas de apuestas deportivas, la verificación por parte de los participantes, de esta manera se podría tener un concepto de erradicación del uso de este tipo de plataforma por parte de menores de edad, como así también se exige por parte de los mismos operadores un formulario comprobante de edad por parte de los usuarios, en los cuales los casinos y apuestas deportivas exigen a los usuarios que se registren, la documentación relevante con el fin de estar a la par con la información administrada al momento de efectuar el registro correspondiente.

Articulo 129

Según la Directiva (UE) 2015/1535, el cual hace reconocimiento a la ley 39/2015 sobre los principales indicios que tienen lugar en los reglamentos anteriores propuestos en el Real Decreto Ley de Juegos de Azar y Apuestas deportivos, refuerzan el índole de una verificación de registro e identidad como así también edad del usuario registrado y además pone a conocimiento la publicación de artículos los cuales pongan a conciencia de los jugadores y fomenten un juego responsable, los cuales, tienen como objetivo principal impedir adicciones de ningún tipo e índole y de esta manera impedir que usuarios caigan al vicio y se endeuden o fomenten comportamiento extraño para con la sociedad y los que lo rodean.

Real Decreto Ley 958/2020

La última asamble que tuvo lugar en el transcurso de los meses marzo-abril respectivamente, en el cual se obito en poner más restricciones al proceso de operación de diferentes casas de apuestas deportivas, casinos y sitios de juegos de azar en línea, prohíben a los operadores brindar cualquier tipo de bonificación sin antes haber culminado 30 días después del registro del mismo usuario, como así también exige que el usuario en el, proceso de registro verifique la veracidad de los datos previamente brindados sobre la edad e identidad del mismo individuo, como así también prohíbe cualquier tipo de propaganda de casinos y/o bonificaciones cualesquiera sea la índole de estas siempre y cuando tenga coneccion con este tipo de sitios.

Lo que en otras palabras podemos decir que según el Decreto Real ley 958/2020, los operadores de sitios de juegos de azar, apuestas deportivas y casinos en línea, se ven obligados a ser más estrictos con sus regímenes de registro como así también para impedir el uso de menores de edad de estos sitios, no brindaran bonificaciones de ningún tipo siempre y cuando no se hayan culminado 30 días después del registro del usuario y prohíben todo tipo de propagandas, penalizado con multas a los que no acaten este decreto.