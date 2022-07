Sociedad Ampliar Consigue con RealAdvisor una tasación online de vivienda gratis Escucha la noticia ¿Se ha preguntado cuanto vale realmente su vivienda? Seguro que sí, y es probable que no sea solo por la curiosidad de conocer la diferencia entre cuanto pagó por ella y cuando cuesta en la actualidad, sino porque resulta imprescindible para solicitar un préstamo bancario, o para avalar la puesta en marcha de un negocio. Es para que eso RealAdvisor tiene una herramienta estupenda con la que puedes conocer ese valor en pocos minutos con solo introducir unos cuantos datos, y saber así si el precio que te piden por una vivienda que quieres comprar es razonable, o si por el contrario es excesivamente alto, o anómalamente inferior al de mercado. Esto, sin duda, será una interesante advertencia para cualquier decisión futura. La tasación online de vivienda gratis es la forma más sencilla de saber el precio de un inmueble, y la inteligencia artificial y el uso de múltiples algoritmos, permite una valoración exacta sin tener que desplazar a un tasador físicamente hasta el lugar. Los impulsores de esta plataforma son Joan Rodríguez y Jonas Wiesel, junto con su mentor Oliver Plan, promotor inmobiliario de prestigio en la Suiza francesa, y desde 2017 están inmersos en esta iniciativa que es parte de un proyecto cada vez más amplio, puesto que quiere ser el agregador definitivo de información y servicios inmobiliarios. Para llevar a cabo una tasación en solo tres minutos y sin más requisitos que entrar en la web, utilizan lo que se denomina "regresión estadística", que es una forma de inteligencia artificial que no requiere ninguna interacción humana. Este sistema contempla al menos 70 criterios distintos para concluir cuál es el precio de una vivienda, de los que 20 se refieren a detalles concretos del inmueble, y 50 al entorno. Concretemos más. Esta plataforma tiene en cuenta las dimensiones de la vivienda, el espacio habitable, la antigüedad, los materiales empleados, el estado de conservación general, el de las tuberías, el del cableado eléctrico y el de comunicaciones, si tienen jardín o piscina, sus dimensiones y características, el número de plantas de la construcción, si tiene garaje, sótano, bodega, ático, terrazas, la accesibilidad… Los otros puntos externos son relativos al entorno, y ahí es donde se anotan características del barrio. Estos detalles son siempre importantes, porque tener cerca un colegio o instituto es clave para ciertas familias, pero también lo es la proximidad a un hospital o centro de salud para otros, como también la facilidad en el acceso a vías gran capacidad de tráfico, como autovías o autopistas, y del mismo modo son importantes los parques infantiles, las zonas de ocio -en este caso tanto para el propio divertimento de los propietarios, como para lo contrario, es decir, que no sea un lugar ruidoso o conflictivo- o deportivas, tener cerca paradas de taxi, metro o autobús, y cómo no, que el barrio o la urbanización, estén cuidadas, limpias, sean seguras… Todo esto forma parte de lo que habitualmente contempla un tasador a la hora de establecer su conclusión, pero ahora es muy sencillo y tan económico que es gratis, y eso gracias a la inteligencia artificial, que permite que en solo tres minutos podamos tener una información que es vital para conseguir dinero para un negocio, o simplemente, cuando queremos cambiar de vivienda, o comprarla sin que nos engañen. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)