Sociedad Ampliar Mejores cafeterías de Almería Escucha la noticia El café es la segunda bebida que más se consume en todo el mundo, además, cualquier ocasión es buena para compartir una taza. Hay un gran número de variedades, combinaciones y propuestas para disfrutar solos o en compañía. Sin embargo, si quieres conocer cuáles son las mejores cafeterías de Almería que sirven Café con leche, no dudes en leer hasta el final. En España, somos muy aficionados a tomar este tipo de café, sobre todo, a la hora del desayuno. Sin embargo, un cortadito a media tarde también es una opción con mucha demanda. Además, hay muchas personas que son muy selectivas y no todas las cafeterías les sirven y es que contar con un buen barista es un valor añadido para disfrutar de esta experiencia. Elegir la mejor cafetería en Almería para degustar un buen café Sin duda alguna, Almería es un lugar donde podemos acompañar un buen café con churros y tostadas con una base de tomate y jamón serrano. Aprovechar los mejores productos de la tierra sirve para ofrecer una experiencia gastronómica propia para marcar la diferencia con otros lugares. Si te preguntas cuáles son las mejores cafeterías que nos garanticen esta posibilidad, te proponemos echar un vistazo a este listado con algunos de los establecimientos con excelente reputación. 1. El Kiosco Amalia Este es uno de los sitios más emblemáticos de Almería, un establecimiento muy céntrico situado en la capital y que cuenta con una terraza muy amplia. Muchos actores, alojados en el Hotel La Perla, aprovechaban su estancia para pedir su famoso café americano. Una receta exclusiva que se caracteriza por ser una mezcla de leche caliente con licor de nuez de Kola y canela en polvo. 2. La terraza Almadrabillas Esta cafetería está ubicada en la Plaza de los Periodistas y es una magnífica propuesta para disfrutar de unas buenas vistas al mar. Este sitio, no solo es muy tranquilo y bonito, sino que sirve un buen café y la atención de los camareros es exquisita. 3. Betty’s Coffee Este es otro de los lugares más tradicionales y modernos de esta ciudad. Si por algo es por su amplia variedad gastronómica. El café se puede acompañar tanto con platos dulces como salados, no obstante, el croissant con Nutella es uno de los favoritos. 4. Suanes Coffees & Beers En este local tanto el desayuno como el almuerzo o la cena, son exquisitos. De hecho, las reseñas en TripAdvisor son muy positivas y los clientes muestran su enorme satisfacción. Por lo que si quieres degustar un buen café acompañado de una deliciosa tapita, Suanes Coffees & Beers puede ser la opción acertada. 5. Café Bar Colón Para finalizar, te proponemos un lugar que se encuentra en la Plaza de los Burros, un sitio muy concurrido, al que acuden muchas familias a desayunar. Tanto el café como la repostería son de calidad, además, es uno de los mejores cafés, donde se sirve el chocolate con churros en Almería. Estas son algunas de las mejores cafeterías que puedes encontrar en esta ciudad para tomar un café acompañado de un buen dulce, tostada o churros. Sin duda alguna, los españoles somos un pueblo de costumbres y nos gusta disfrutar de estas experiencias gastronómicas con amigos o familiares en una cafetería agradable. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)