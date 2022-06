Opinión Consolidar el cambio andaluz Juan José Alonso Más artículos de este autor Por lunes 06 de junio de 2022 , 08:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las elecciones del 19J marcan el inicio de un recorrido electoral que continuará el año que viene con las elecciones municipales y generales. No son, por tanto, unas elecciones más, ya que los comicios andaluces pueden marcar un cambio de ciclo político en España donde la gestión se imponga a la ideología. Juanma Moreno lo ha demostrado en Andalucía. Llegó a una Junta devastada por los escándalos de corrupción, clientelismo y despilfarro y en poco más de tres años ha conseguido desterrar la herencia socialista para avanzar por una senda de progreso, empleo y bienestar que ha convertido nuestra comunidad en una tierra de oportunidades. Andalucía se juega mucho en estas elecciones, pero especialmente Almería. Nos jugamos contar con un gobierno y un presidente que cree en el potencial y posibilidades de esta ciudad y su provincia. Un presidente moderado, alejado del servilismo partidista y que va a seguir respondiendo a las demandas y peticiones de los almerienses. Como lo ha hecho hasta ahora. Dando aquello que otros negaban por el mero hecho de no responder a sus siglas. ¿Dónde estaría Almería si la colaboración que hoy tiene de la Junta la hubiera tenido también antes? Por eso necesitamos consolidar el cambio. Si nos centramos en la capital, ahí está, por ejemplo, el Materno Infantil ya en funcionamiento, igual que la Casa del Mar; las obras de la conexión de los depósitos de agua de La Pipa y San Cristóbal, que garantizan nuestro bien más preciado, el agua; las del Conservatorio de Danza; la conclusión de las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial; o las inversiones en la Alcazaba, que no hace mucho se caía a pedazos. Pero podríamos continuar con el Hospital de Roquetas de Mar, la Autovía del Almanzora o el Castillo de Vélez Blanco, etc... Votar a Juanma Moreno es creer en Almería y en Andalucía; es creer en nuevas bajadas de impuestos; en una educación digna, con colegios sin aulas prefabricadas; en más inversiones en innovación, en nuevas infraestructuras o en la mejora de la sanidad… Es creer, en definitiva, en una tierra que hoy por hoy lidera el crecimiento económico de España y que es sinónimo de progreso. No nos engañemos, en estas elecciones nos jugamos seguir avanzando o retroceder a la casilla de salida. Juan José Alonso Concejal del PP en el Ayuntamiento de Almería 29 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)