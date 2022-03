Economía Ampliar Consumo inspeccionará 93 productos de Almería domingo 13 de marzo de 2022 , 12:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La campaña andaluza de inspección general de la calidad de alimentos revisa cerca de 1.300 productos La Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Consumo, organismo dependiente de la Consejería de Salud y Familias, ha puesto en marcha la 'Campaña de inspección general de la información y la calidad de alimentos', llevada a cabo por todos los servicios de consumo provinciales, que prevén la revisión del etiquetado de, al menos, 1.288 productos alimenticios. Esta campaña abarca en torno al 85% de las actuaciones de control de productos alimentarios y se desarrolla en establecimientos, mercados de abastos y tiendas de productos importados. Por provincias, la provincia de Almería tiene previsto controlar el etiquetado de 93 productos; Cádiz, 156; Córdoba, 133; Granada, 198; Huelva, 140; Jaén, 178; Málaga, 184 y Sevilla, 206. A efectos de que el control abarque el mayor número de alimentos diferentes, se ha llevado a cabo una distribución de productos a inspeccionar por cada Servicio de Consumo. Así, entre otros, Almería se va a centrar en derivados cárnicos, Cádiz en frutas, verduras y hortalizas, Córdoba en harinas y derivados, Granada en bebidas alcohólicas, Huelva en carnes, Jaén en mariscos, pescados y derivados, Málaga en productos de confitería, y Sevilla en bebidas no alcohólicas. Incluida en el plan de Inspección de consumo de la Junta de Andalucía para 2022, se trata de una campaña diseñada para controlar el cumplimiento de la normativa vigente que resulta de aplicación a los productos alimenticios comercializados en Andalucía, así como para el control de alimentos –mediante su análisis en laboratorio– que pudieran presentar alteraciones, adulteraciones, o posibles fraudes en el área de la alimentación. Así, está previsto que se ensayen en el laboratorio un total de 70 muestras de chocolate con frutos secos, bebidas energéticas, alimentos sin gluten, mayonesa/salsa fina, conservas de espárragos blancos y pescados ahumados. Estas actuaciones se focalizan esencialmente en el etiquetado de los productos, para comprobar que los datos expuestos se adecúan a la normativa aplicable, en aras de garantizar el derecho a la información de las personas consumidoras. La campaña, además de vigilar los establecimientos donde se venden alimentos, también prevé controles en los comercios minoristas situados dentro de los mercados de abastos municipales, así como en los establecimientos donde se venden productos alimenticios importados. De este modo, los controles se realizan sobre alimentos envasados, sin envasar y los envasados por el titular del comercio a petición del comprador, y los alimentos envasados por el titular para su venta inmediata en establecimientos de su propiedad. Además, la Inspección de consumo va a vigilar cuestiones concretas que afectan a una serie de productos alimenticios, como son la carne fresca, refrigerada o congelada, la carne de vacuno, el pescado fresco, las frutas, verduras y hortalizas, cítricos y también sobre la norma de calidad del pan. En la presente campaña, el 45% de las actuaciones se realizarán a productos de Andalucía, otro 45% corresponderá a los productos de otras comunidades autónomas y el 10% restante a productos extranjeros. Como en años anteriores, aparte de esta Campaña general, para el presente ejercicio está prevista la ejecución de otras específicas; concretamente, la de alimentos sin envasar, envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y alimentos envasados por los titulares del comercio al por menor para su venta inmediata en el establecimiento o establecimientos de su propiedad; cafés y cafés descafeinados; zumos; conservas en aceite de oliva, excluyendo conservas de pescado y patatas fritas en aceite de oliva; alimentos destinados a veganos; y la campaña de inspección del cumplimiento de la normativa de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérica. Consumo responde Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página www.consumoresponde.es, del correo [email protected]; y de los perfiles de Twitter (@consumoresponde) y Facebook (www.facebook.com/consumoresponde). También se puede recibir asesoramiento en los servicios provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.