Opinión

Contra la libertad de expresión y opinión

Antonio Felipe Rubio

Por jueves 02 de mayo de 2024 , 14:30h

La penúltima tragicomedia de Pedro Sánchez ha desvelado un nuevo episodio de caudillaje y pastoreo sobre la sociedad española. Una vuelta más a la confrontación, más polarización y mayor destilación de odio son aditamentos para continuar justificando el asalto a las instituciones que sostienen el Estado de derecho. Ahora, la defensa de la democracia se fundamenta en una depuración de la disidencia; es decir, censurar, oprimir, perseguir, insidiar, asechar, amenazar, amedrentar… y falsear, manipular y distorsionar la verdad, aun teniendo delante de los ojos el escrito y lo visto y oído con meridiana claridad; pero el felón no duda, y percute en la mentira con el ánimo de convencer a sus legiones que succionan del espejismo de una ubérrima ubre, que no es otra cosa que la alocada carrera hacia la miseria intelectual y material de una sociedad tristemente acostumbrada a la felonía de gobernantes, coadyuvantes y acompañantes.

Mucho se dice, se advierte y se teme sobre eso que Sánchez mencionó: "demostraremos al mundo cómo se defiende a la democracia (sic)". Y dice defenderla empleándose a fondo en la depuración y la purga; inequívocos procedimientos inherentes a la izquierda. Primero hay que denostar, desprestigiar y repudiar esa "escoria", "cloaca desinformativa", "caverna mediática" "voceros fascistas"… y, ahora, Pedro Sánchez amplía el repertorio con Pseudomedios, digitales y páginas web.

Pero, ¿cómo materializará Pedro Sánchez la eliminación de esta insurrecta amenaza a la democracia? Ya dijo algo sobre la publicidad institucional, en un claro y flagrante ejercicio de malversación de fondos públicos con total discrecionalidad. Pero esto ya lo hemos visto. Y les doy fe de este proceder en la comunidad autónoma, en la diputación y en el ayuntamiento, todos, con dirigentes del PSOE. O sea, de esta amenaza ya estamos vacunados.

En lo concerniente a los nuevos métodos para eliminar la libertad de expresión y opinión tengo una extensa y particular experiencia. Lo explico y demuestro a continuación.

El programa, La Tertulia, está siendo objeto de una particular persecución por parte de socialistas y podemitas que, con ininterrumpida asiduidad y esmero, siguen, graban, transcriben y describen todo lo relativo a expresiones y gestualidad que les parecen ofensivas, difamatorias, negacionistas y antiprogresistas. Ya nos han presentado cinco quejas al Consejo Audiovisual de Andalucía, órgano que creó el PSOE para embridar a los medios no afines al régimen.

El día 3 de mayo, el PSOE presenta una moción no resolutiva "sobre resoluciones del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre los contenidos de Interalmería TV". Ni que decir tiene que el CAA sólo se ha referido a La Tertulia, nunca a otros contenidos de InteralmeriaTV.

El PSOE jamás ha podido presentar una denuncia ante los tribunales de justicia por cualquier presunto delito que, sin embargo, les atienden con puntualidad en el CAA, porque es de obligado cumplimiento admitir a trámite las quejas que les lleguen por el procedimiento reglado. Estas admisiones a trámite le han servido al PSOE para emitir una nota de prensa como si de una condena en firme se tratase. Así, gracias a las admisiones a trámite, como las posteriores resoluciones del CAA, el PSOE ve cumplido su deseo de atacar a La Tertulia con la notoriedad que algunos medios otorgan a la nota de prensa, incluso con generosas aportaciones que denoten indeclinable desafecto a los que osamos criticar a esos políticos merecedores de tan exhibida pleitesía.

Oiremos hablar de "condenas", "racismo", "xenofobia" y otros disparates de estos inquisidores de la libertad de expresión y opinión. No obstante, y a pesar de estar escrito, manipularán y mentirán sobre resoluciones que se han expresado sólo con recomendaciones y orientaciones; nunca reconvención o admonición alguna y, en ningún caso, condena, sanción u otras medidas disciplinarias.

Así, con este miserable proceder, se conduce el PSOE y sus adminículos de la izquierda extrema para "defender a la democracia" y depurar la disidencia.

Por último, y como justicia poética, el pleno municipal del alegato socialista contra la libertad de expresión y opinión ha sido convocado, insisto, convocado para el día tres de mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Antonio Felipe Rubio
Periodista

Dirige La Tertulia en Interalmería TV