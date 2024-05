Los 28 de Broncano

viernes 03 de mayo de 2024 , 03:00h

Los políticos andan siempre con el San Benito a cuestas de que no hay dinero para la seguridad de los Guardias Civiles en su lucha contra el narco, tampoco para el arreglo de sus cuarteles, y tiene que llegar Javier Aureliano García, el presi de la diputación de Almería a arreglar el desaguisado de Sánchez (el burlador de España) y Marlaska.

Ni se les ocurra pedir dinero para el ELA, no hay ni un euro; ¿la culpa? el de siempre, San Benito. ¿Desde cuándo no se vienen construyendo las necesarias viviendas sociales en nuestro país? Dice el banco de España que a día de hoy hacen falta unas seiscientas mil, que no es mala cifra. No me salgan de nuevo con el San Benito de turno, que me tienen ustedes hasta las narices. Tampoco hay dinero para la educación, ¿verdad? tendrán ustedes que subir los impuestos, es lo único que saben hacer. Los españoles necesitamos cinco días de vacaciones pagadas para reflexionar si nos quedamos o nos vamos a otro país.

Faltan médicos, les pagan poco, se van a Inglaterra los mejores, las habitaciones de los hospitales siguen con dos camas. No hay dinero para más hospitales, y menos para habitaciones de una sola cama. Y las mareas blancas salen a la calle, que estos del Pp privatizan la sanidad. Busco en la hemeroteca y aparece una promesa de Manuel Chaves (lo recuerdan, el que anda metido en los Eres, aunque a él solo lo inhabilitaron), en la que, si ganaba la presidencia de la Junta, un enfermo por habitación. Ganó, y una de las veces que estuve ingresado, me hice amigo de Antonio, un vecino del Zapillo. Buena persona, por cierto, aunque le he perdido la pista.

Qué me dijo un político de aquellos años, que gracias a que el presidente Chaves no había cumplido su promesa electoral yo había conseguido un amigo, que no me quejara. Si nace un poco más tonto lo hacen presidente de algo, no lo hicieron, debía ser que no era tonto del todo.

No hay dinero para la justicia, y la ciega se hace más ciega año tras año, amontonando papeles sobre las mesas, y dejando que pasen los tiempos los plazos, hasta conseguir que la justicia sea una caricatura de lo que debía ser.

No hay dinero para nada de lo que precisa el ciudadano, pero para el cómico Broncano, 28 millones de euros por dos años de trabajo en la Tve de Sánchez.

Para esto si hay millones, para que un cómico le dé coba a Sánchez y Begoña toda las noches, 28 millones.

Para que este caballero le ría las gracias a Pedro y a Begoña, 28 millones.

Para que Broncano nos dé la bronca con sus chorreos, 28 millones.

Para que lleve a la televisión a los amigos y hablen bien al presidente y de su amada esposa, 28 millones.

Para que los de la ceja, la pestaña y las legañas nos digan con desparpajo los orgasmos que tienen cada vez que fornican, 28 millones.

Para que levante el ánimo y no llore el pobre de Pedro Almodovar, 28 millones

Para conocer el color de las bragas y de los calzoncillos que llevan nuestras de mozas y mozos en el programa del “Broncas” este, 28 millones.

Puede usted continuar…yo me he cansado de contar las vergüenzas de estos personajes que gobiernan España. Me voy a reflexionar si vuelvo el lunes con ustedes o me quedo defendiendo a mi señora, con la que se meten sus amigas en la plaza por las tonterías que escribe y dice su marido.